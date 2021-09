El nuevo God of War convierte a un mítico personaje nórdico a raza negra

El nuevo God of War convierte a un mítico personaje nórdico a...

El mega-éxito del relanzamiento del God of War en 2018, un videojuego que dejó de lado elestilo de combate hack and slash para centrarse más en la narrativa y un combate más lento y centrado, dio lugar a una nueva saga de esta franquicia, que sacará su segunda entrega en 2022 con God of War Ragnarök.

Pero a diferencia del primero, que tuvo al director creativo Cory Balrog a cargo de todo, y que tenía una narrativa enfocada en la familia, en la tradición y el aprendizaje a ser padre, la Parte II tendrá una mayor injerencia del escritor Matt Sophos, un izquierdista ultra-progresista que se la pasa en Twitter insultando a los fans de la saga.

Con la publicación del trailer la semana pasada, los seguidores de la mitología nórdica (en la que está basada estos nuevos juegos) se dieron cuenta algo insólito: el personaje de Angrboda, una jötunn importante de la mitología de los países nórdicos, fue cambiada a raza negra.

Sophos acudió a las redes sociales inmediatamente para insultar a todos los simpatizantes de su juego que expresaron críticas ante este cambio de raza, teniendo en cuenta que según la misma mitología, Angrboda es una “gigante” de rasgos claramente nórdicos, rubia, pálida, y sin rastas.

El intercambio de razasde Angrboda se vio por primera vez en el primer tráiler del juego, lanzado durante el Showcase de PlayStation 5 del 9 de septiembre, en el que la mujer de Loki aparece como una joven negra con la voz de la actriz Laya De Leon Hayes.

En respuesta a esta revelación, varios fanáticos cuestionaron la decisión del nuevo director de cambiar de raza a Angrboda, como se ve en un hilo iniciado por la cosplayer Alanna Smith y al que luego se unió el propio Sophos.

Después de tuitear “ADIVINA A QUIÉN ESTOY COSPLAYING” en respuesta al debut de Angrboda, otro usuario de Twitter le preguntó a Smith por qué el personaje nórdico era “una persona negra”, a lo que el cosplayer declaró “Porque la gente negra existe”. Salí de mi TWITTER”.

A lo que el usuario @realRahmKota, muy acertadamente, le contestó diciéndole a Smith que las personas negras “No existen en la mitología nórdica, señora”. Esta no es una declaración racista, si no que es meramente histórica y biológica. Las altas temperaturas y la poca cantidad de sol que hay en las regiones nórdicas hace que las personas, a través de la selección natural y la evolución, obtengan tez de piel más clara, pelo rubio y más fino, etc.

Por eso nadie de origen nórdico es de raza negra, y los negros que viven en países como Dinamarca, Suecia o Noruega son hijos de inmigrantes africanos.

@realRahmKota se encontró con el rechazo del propio Sophos, quien se unió a la conversación y preguntó: “¿También tienen enanos azules en la mitología nórdica? ¿Era Loki hijo de un semidiós griego? Por favor, enséñame en las Eddas donde dice que todos los Jötunn eran blancos como el lirio”.

“Déjame ahorrarte el tiempo … no puedes”, declaró el desagradable escritor del juego. “Los he leído”. Esta, en cambio, si es una declaración racista, ya que iguala la raza negra con razas imaginarias como los enanos del God of War.

Volviendo a la lógica de Sophos, @realRahmKota respondió: “Entonces confío en que convertirás en blancos a algunos de los personajes mitológicos en la eventual serie egipcia de juegos de GoW. No querría ningún doble estándar, ¿correcto? “

“Usted sabe que los jötunn no son reales, ¿verdad?”, Sophos respondió claramente frustrado. “¿Pueden ser cualquiera o cualquier cosa? ¿Algunas son incluso serpientes gigantes?”, dijo, sin entender la mitología nórdica.

“Pero lo entiendo. Solo estabas de acuerdo con Jörmungandr porque sus escamas eran blancas, ¿verdad?”, se despidió. “Bueno, buena suerte. Espero que puedas encontrar un juego que se adapte mejor a tus sensibilidades”. En otras palabras, le pidió a un consumidor de su producto que no lo compre.

Rechazando la clara evasión de Sophos de su punto, @realRahmKota simplemente respondió: “Tampoco son reales los dioses egipcios”.

Frustrado por toda la conversación en la que quedó en ridículo y haciendo un berrinche frente a las personas a las que le tiene que vender su producto, Sophos hizo un larguísimo hilo en Twitter explicando el cambio de raza del personaje nórdico.

Al comenzar su declaración, Sophos explicó: “Angrboda en nuestro juego es una joven negra. La gran mayoría de los jugadores están encantados y piensan que se ve increíble, y vaya, sí. Pero una pequeña parte de Internet se sintió ofendida por esta idea. Voy a abordar algunos de los principales temas de indignación”.

Refiriéndose a las acusaciones de que había “’cedido a la presión externa’” de los directores de la compañía para que introdujera mayor inclusión, afirmó Sophos, “puedo contar con 2 dedos el número de notas que hemos recibido para los cambios de historia de 2018 + GoW Ragnarok combinados. Este no era uno de ellos”.

“Estoy agradecido por la confianza que se nos ha brindado para contar la mejor historia posible sin interferencias”, continuó. “Así que sí, tonterías”.

En cuanto a las afirmaciones de que “hizo del juego algo político”, argumentó Sophos, “como escritor, tu trabajo es contar historias que sean convincentes y fáciles de identificar”. Una declaración muy extraña, ya que es poco convincente encontrar a una persona de raza negra en un país nórdico hace miles de año.

“Aportas partes de ti mismo a las historias y tus opiniones brillan”, agregó el director. “Así que escribir es *siempre* algo político; por lo general, solo se llama así si la gente no está de acuerdo con la política elegida”.

Finalmente, habló del argumento, como se vio anteriormente, de que tal cambio “‘no es exacto para la mitología nórdica / no respeta la cultura”.

“Hoo chicos. Esto es grande”, dijo Sophos. “Permítanme comenzar con esto: God of War es nuestra interpretación de la mitología, no de la historia, nórdica o griega. Contamos una historia personal con el telón de fondo de dioses, gigantes, etc. a través de nuestra lente”, aseguró.

Cabe aclarar que Sophos, y los progresistas, son los primeros en denunciar “apropiación cultural” cuando un escritor o director toma aspectos de una cultura para atribuírselos a otra, algo que él está haciendo entre cultural africanas y nórdicas.