El nuevo «Superman gay y feminista» fracasa estrepitosamente en la venta de comics

Los lectores de DC Comics están rechazando al nuevo Superman bisexual y feminista en masa, según los últimos números de ventas de fin de año.

El hijo de Superman, Jon Kent, empezó su tira “Son of Kal-El” en el puesto 6° de los comics más vendidos a mediados del 2021. Sin embargo, sus ventas se desplomaron, y ya ni siquiera aparece en el Top 50 de los más vendidos en diciembre.

Tras dejar atrás sus aventuras en los Super Sons con Damian Wayne y pasar un tiempo en el futuro junto a la Legión de Super-Héroes, Jon Kent finalmente volvió a tomar un rol protagónico en su nueva tira escrita por Tom Taylor y dibujada por John Timms y Daniele Di Nicuolo, pero resultó un fracaso monumental.

En esta nueva encarnación, Jon se preocupa por temas como la migración y el medioambiente, y mantiene una relación amorosa con Jay Nakamura, un amigo suyo de origen asiático, con el pelo teñido de rosa y anteojos.

El youtuber Comics By Perch recolectó los datos de ventas de más de 100 tiendas de cómics para diciembre, y reveló que DC Comics tiene solo dos títulos en el Top 50 que no están relacionados con Batman, y ninguno es Son of Kal-El, a pesar de ser la tira más publicitada en décadas por la compañía.

“Los números en DC son aterradores“, dice Perch, respaldando sus datos también en el veterano de la industria Ethan Van Sciver, quien llegó a la misma conclusión.

“Incluso Perch ha llegado a estar de acuerdo conmigo. DIOS MIO, mis amigos. Esta es una noticia terrible para la industria del cómic que todos amamos tanto. Desearía poder ayudar incluso más de lo que he hecho”, tuiteó Van Sciver.

Además de varios comics de Batman, DC Comics tiene en el top 50 un cómic de Wonder Woman, y una edición de la Liga de la Justicia, que ocupa el puesto 48, donde Batman tiene un rol predominante. En definitiva, DC Comics está vendiendo prácticamente solo comics de Batman.

