‘El objetivo principal de la dictadura cubana es tener a España bajo el sanchismo’ – La Gaceta de la Iberosfera

Josep María Francás entrevista a Félix Llerena, @FelixLlerenaCUB, un joven que hace dos años se negó a seguir viviendo la realidad del comunismo cubano y que hoy, desde el exilio, es embajador Juvenil de la República de Cuba ante la Youth and Democracy in the Américas y consejero del Partido del Pueblo.

—¿Dónde vive?

—Actualmente tuve que salir al exilio político en los Estados Unidos.

—Si volviera a Cuba, ¿qué le ocurriría?

—Ya regresé anteriormente y desde la «bienvenida» que me dieron en el aeropuerto, mi expulsión de la universidad hasta el juicio que me armaron y del cual pude salir gracias a la presión internacional, son solo muestras de lo que me volvería a suceder si regresara a la isla.

—¿Juicio por…?

—Por delitos que fabricó la Seguridad del Estado y que hasta una institución del propio Ministerio del Interior -como es la Aduana- desmentía. Ellos fueron poco a poco cerrando mi vida en Cuba: Primero fueron las amenazas, hacia mí y hacia mi familia; luego los arrestos, la expulsión de la Universidad, la prohibición de salida del país y por fin el juicio. La suerte fue la presión internacional y la visita de cuatro diplomáticos europeos. Eso considero que fue fundamental.

—¿Fue en época de Fidel o ya de Raúl?

—Bajo el raulismo, precisamente bajo el cambio de política de Obama y de la Union Europea, el acoso y la represión nunca cesaron. Bueno, realmente nunca cesaron, nunca han cesado.

—¿Qué ha supuesto la época de Raúl Castro?

—La misma represión. Desde 1959, en Cuba jamás ha habido cambios reales, sólo cambios cosméticos. Sobre todo dirigidos a buscar el fin de las sanciones para empoderarse todavía más.

—¿Por qué se va ahora?

—Bueno, no se ha ido del todo. De hecho, lo aseguró en su discurso de clausura cuando dijo que tenía aún «el pie sobre el estribo». Hasta que no mueran, los Castro seguirán mandando en la isla. Así sucedió con Fidel Castro y así sucederá con Raúl Castro. Que además dejo en el Buró Político a sus generales y hombres de confianza, incluido su exyerno Luis Alberto Rodriguez Lopez-Calleja que es el director del conglomerado de empresas fuertes cubanas llamada GAE S.A. Es él quien tiene todo el poder económico de la isla y además desapareció el cargo de Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista, cargo que él ostentaba cuando estaba Fidel Castro, como para que no exista un segundo hombre fuerte dentro del politburó.

—Pero, ¿ha nombrado secretario general, no?

—En el caso cubano el nombre que se usa es el estalinista Primer Secretario del Comité Central. Sí han nombrado a Miguel Díaz-Canel, que es el rostro que la dictadura necesita para seguir vendiendo al mundo que los Castro ya no están en el poder. Pero a Canel le ponen bien cerca a cuatro generales que son López-Calleja, el ministro del Interior, el de las FAR y el primer ministro. Como ponía en mi twitter, el Comité Central quedó lleno de generales que son los que tienen el poder real, los demás solo ocupan una silla figurativamente. Inteligencia y generales en el Comité Central, lo demás es solo para figurar.

—¿Cómo funciona realmente el Gobierno cubano?

—Como funcionaba la Union Soviética bajo Stalin, con la modalidad que en los últimos años el castrismo ha vestido de civiles a algunos generales para que controlen las grandes empresas que son las que reciben tanto las inversiones extranjeras como las que tienen un peso fundamental en la economía cubana. El castrismo es una dictadura total, unipartidista y comunista. En los últimos años, con el fin de sobrevivir económicamente y de vender a Europa y a Estados Unidos una nueva cara, ha realizado algunas reformillas que para nada atentan contra el poder real del país que es el Partido Comunista. Ese sigue estando por encima de la Constitución y el socialismo sigue siendo irrevocable constitucionalmente en Cuba. Esa es la Cuba a la que la vergüenza de embajador de la Union Europea en Cuba se niega a llamar dictadura.

—Habla de economía cubana, ¿no esta arruinada Cuba?

—Arruinada para el pueblo y para las familias está hace décadas. Los cubanos no tienen que comer, no tienen medicamentos tan básicos como para remediar un dolor de cabeza. Ahora mismo, por ejemplo, hay epidemias de enfermedades ya eliminadas en el mundo como la sarna y como no hay medicamentos tienen que recurrir a remedios tradicionales como hierbas y demás. Los cubanos pasan horas y horas bajo el sol o la lluvia haciendo una cola para conseguir algo que llevarse a la boca. Esa es la Cuba real, la Cuba del hambre, de la miseria, la Cuba donde la gente no tiene una vivienda digna y en buenas condiciones constructivas; la Cuba dónde mueren personas por derrumbes, la Cuba donde mueren personas porque no hay ambulancias… Esa es la economía cubana, desde luego así es para el pueblo. Porque si vemos a la familia Castro y a los miembros de la cúpula comunista vemos lujos, grandes mansiones… De hecho hace poco circuló por las redes sociales una fotografía del nieto de Fidel Castro paseando en Cuba en un mercedes benz y jactándose de hacerlo llamándolo «uno de los jugueticos que tenemos en casa«. La economía de la cúpula comunista es la de la abundancia, los lujos y la riqueza mientras el pueblo vive en la miseria total.

—¿Qué relación tiene el Gobierno cubano actual con el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla?

—Es el principal ideólogo y principal dirigente del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Desde el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba se dictan las pautas y objetivos a desarrollar por los demás países y partidos miembros. Objetivos que luego son realizados a través del ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, a través de las embajadas cubanas en el mundo y también a través de los llamados grupos de «Solidaridad con Cuba”.

—¿Y de dónde le viene esa influencia? ¿Por qué Cuba dirige el Foro de Sao Paulo y no otro?

—Porque fue Fidel Castro junto a Lula los fundadores del Foro de Sao Paulo y de todo el objetivo de llegar al poder ya no por la vía armada, sino de manera democrática para luego destruir la democracia y retener el poder. Objetivo que hemos visto en varios países de América Latina. Además, no solo es el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla.

—¿Que más es?

—También lo es la OCLAE, que agrupa las federaciones de estudiantes universitarios de la izquierda continental. La Presidencia de la OCLAE siempre la ha tenido un dirigente juvenil cubano que recibe las indicaciones del Comité Nacional de la UJC y del propio Comité Central del Partido Comunista. Esta es la organización que luego convoca a las protestas y saqueos que vemos luego en la región y que tiene un peso tremendo en la Federación Mundial de la Juventud Democrática, que es otro organismo totalmente dirigido por Cuba.

—¿España también es un objetivo?

—Por supuesto. Es uno de los principales objetivos del castrismo. Como todos conocemos, España tiene la iniciativa de la política europea hacia América latina. Por lo tanto, tener a una España como la sanchista o incluso bajo el separatismo y el comunismo, es el objetivo principal. Te comento que a mi escuela en Cuba llevaban brigadas de separatistas vascos e incluso, en el frente de mi escuela en Cuba, había una bandera cubana y otra vasca. Allá los llevaban a adoctrinarlos y que luego regresaran a España a aplicar y expandir el comunismo.

—¿Cómo se puede combatir esto?

—Con un gobierno fuerte en España, con grupos políticos que condenen esto y que propongan, como por ejemplo ha lanzado VOX, iniciativas como la Carta de Madrid que desde la Fundación Disenso se ha propuesto para contrarrestar la nefasta influencia del Foro de Sao Paulo y de todos estos grupos comunistas en Iberoamérica.

—Obama, Trump y ahora Biden… ¿Hay diferencia?

—Mientras en Cuba siga existiendo una tiranía no existirán diferencias en lo que pueda percibir la población cubana. Al final, los que bloquean son los Castro, los que reciben miles de dólares son los Castro… Da igual acercamiento o sanciones. Aunque yo prefería una política más frontal como la llevada a cabo por Trump, pues el acercamiento de Obama solo trajo consigo el fortalecimiento de la dictadura. Estos mafiosos saben cómo esquivar las sanciones y que les afecten lo menos posible. Ahora con Biden todo ha quedado en un segundo plano. Ayer mismo se hubiera emitido una condena contra el régimen por el Congreso del Partido Comunista pero no, hoy no es un asunto para la actual administración aunque hasta ahora se ha comportado mejor que el cambio desastroso de Obama.

—¿Y entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez?

—Los cubanos no percibimos cambios ni diferencias entre Rajoy y Sánchez, aunque de este último lo esperábamos. Para mí y para muchos, Rajoy no solo le abrió el camino a la dictadura sino también fue fundamental en el fin de la política de posición común que se aprobó gracias al expresidente Aznar. Fue Rajoy el que empezó con la idea de llevar a los Reyes de España a Cuba. Fue Rajoy el principal responsable de que Europa perdiera fuerza contra el castrismo.

—¿Cuándo acabará el infierno de los cubanos?

—Lo único que me trae alegría es que cada día mas cubanos se despiertan y levantan la voz en las redes sociales, en el barrio… Los cubanos están hartos. Lamentablemente, durante muchos años no hemos sido escuchados pero ahora cada día nos escuchan más, en la CIDH, la OEA, en gobiernos aliados de la región y en grupos partidistas que se suman a la lucha de los cubanos por tener derechos y libertades en nuestro propio país.

Una entrevista de Josep María Francàs para La Gaceta de la Iberosfera. Sígale en Twitter y en su canal de Telegram