El Pacto de Toledo da vía libre a la reforma de las pensiones

El Pacto de Toledo ha dado este martes el pistoletazo de salida para que arranque en España el proceso de modernización que necesita el sistema de pensiones. El documento con las 21 propuestas que deben guiar al Gobierno en ese reto ha sido aprobado este martes en el pleno de la Comisión con los votos en contra de Vox y la abstención de Esquerra Republicana y EH Bildu.

La Comisión del Pacto de Toledo ha votado este martes por 30 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones la tercera renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo después de cuatro largos años de trabajos y desencuentros.

Estas medidas pasarán a ser debatidas y votadas en el Pleno de Congreso , una vez que los grupos interesados hayan emitidos sus respectivos votos particulares.

Congreso

Margen para los votos particulares antes del debate

La presidenta de la Comisión y exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha manifestado su deseo de que en ese momento, que espera que sea cuanto antes, sea apoyado por todos los grupos. Valerio ha recordado que los grupos que “están a tiempo para introducir modificaciones puntuales” al texto aprobado este martes.

Valerio ha destacado el esfuerzo del trabajo en equipo y los logros conseguidos y ha recordado que este “es un punto de partida, no de llegada” y que la Comisión “va a seguir muy pendiente de que estas recomendaciones se materialicen en normas” que, “de una u otra manera tendrán que pasar por esta Comisión”, según se recoge en la última de las recomendaciones.

Por su parte, Pablo Saez, el portavoz de Vox, ha justificado su negativa calificando el borrador de recomendaciones de “engaño” asegura que el acuerdo alcanzado en el Congreso “va en contra de la situación financiera de la Seguridad Social” y “no resuelve la situación de déficit” del sistema. Y ha advertido que “los recortes llegarán cuando el Estado no pueda hacer frente a sus compromisos de gasto”.

Concentración de pensionistas, este martes frente al Congreso (Emilia Gutiérrez)

Por su parte, Jordi Salvador, de ERC, ha argumentado su abstención en que su formación no puede ser cómplice de que durante 25 años el Estado haya “saqueado a la Seguridad Social”, aunque ahora se haya ahondado en la separación de fuentes para que el sistema no reciba préstamos.

Iñaki Ruiz de Pinedo, portavoz de Bildu, ha explicado su abstención porque considera que el texto actual adolece de falta de concreción y no recoge la demanda mayoritaria de los pensionistas de establecer pensiones mínimas de 1.080 euros en País Vasco y Navarra. En su opinión las medidas del borrador votado este martes “son insuficientes y no revierten la reforma de pensiones del 2011 que prolonga la edad de jubilación hasta los 67 años”. En un comunicado, la formación abertzale ha señalado que no obstaculizarán las mejoras que se puedan adoptar con las 21 recomendaciones, pero que no apoyará un acuerdo que no contemple las demandas básicas de los pensionistas. En su opinión debería quedar más claro no haya ninguna pensión por debajo del umbral de la pobreza y solicita revertir el aumento de la edad de jubilación, derogar el factor de sostenibilidad y restablecer el periodo de cotización necesario en 35 años para poder recibir la pensión completa.