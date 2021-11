El País estigmatiza el discurso de Milei y tilda a ‘La Libertad Avanza’ de ‘ultraderecha’ – La Gaceta de la Iberosfera

El diario El País ha estigmatizado a Javier Milei y a su plataforma electoral La Libertad Avanza tras lograr entrar con cinco escaños en la Cámara de Diputados logrando un 17% de los votos por Buenos Aires.

«La ultraderecha ha entrado en el Congreso de Argentina», ha señalado el diario de Prisa en un artículo en el que afirma que Milei tiene a Donald Trump y Jair Bolsonaro «como ejemplos a seguir». «Milei ambiciona la presidencia, pero carece por ahora de la estructura territorial de las grandes coaliciones argentinas», añade.

En su intervención tras su triunfo electoral, ​Milei avisó al «tirano Alberto Fernández» que no se sentarán a negociar y dijo que sus resultados eran una gesta histórica. «Decían que los liberales eran simpáticos pero no conseguían votos, después que no podíamos pasar las PASO… hoy hemos logrado un histórico 17 por ciento», subrayó.

Así, en su intervención Milei dio las gracias a sus simpatizantes, que cantaban «la casta tiene miedo». «Soy el león y vengo a derrumbar el modelo de la casta política», afirmó.

Más del 71% de los argentinos llamados a participar este domingo en las elecciones legislativas ejercieron su derecho de sufragio, lo que implicó una subida de alrededor de cuatro puntos porcentuales en relación a los datos de las primarias de septiembre. Unos 34 millones de argentinos estaban llamados a participar en esta jornada, que sirve para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.