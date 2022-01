El Palleter: ‘A los agricultores nos están arruinando… y así no se puede vivir’

La Gaceta de la Iberosfera entrevista a ‘El Palleter’, agricultor se ha viralizado en las redes sociales por dar voz a la ruina que sufre el mundo rural, alertar de la competencia desleal de países extracomunitarios que utilizan mano de obra más barata y no se someten a controles sanitarios, y reclamar un paro nacional.

-Usted ha reclamado un paro nacional de tres días. ¿Por qué?

-Podría ser de cuatro. Con el paro nacional me refiero a paralizarlo todo. Y cuando digo todo, es todo. Ni gasolineras ni bares ni nada. Todos cerrados. Es la única manera de que se den cuenta de lo que puede perder un Estado y que la gente sepa lo que es paralizar un Estado… a lo mejor empieza a moverse.

–¿Cuál es el principal problema del campo?

-Que nos están arruinando por todos lados, con ventas a pérdidas, con los precios de costes disparados… y así no se puede vivir. Al final esto será secarral y ruina.

-¿Qué le pide al Gobierno?

-Que no mientan y que no ignoren a los agricultores y al sector primario, que nos hagan caso. No nos hace caso ni el ministro de Agricultura ni nadie. No escuchan las reivindicaciones que están haciendo los agricultores, ganaderos y pescadores. Que se escuche. O que por lo menos nos digan la verdad, «no queremos escucharos». Por lo menos ya sabríamos la verdad, pero que no mientan.

-Hoy vemos a todos los partidos, salvo VOX, apoyar la Agenda 2030 que impone exigencias climáticas [a los productores españoles]. ¿En qué les afecta?

Entiendo que se quiere reducir el consumo de nitratos (…), estoy de acuerdo en que muchos productos químicos no son buenos para la salud, pero… ¿de qué sirve una transición ecológica cuando tenemos entradas de productos haciendo competencia desleal y sin los controles sanitarios pertinentes?

-Ha hablado de competencia desleal

-De los productos que entran de terceros países no comunitarios, que no hacen los controles sanitarios pertinentes y provocan que nos entren plagas.

-¿Qué tipos de plagas?

-El picudo en las palmeras que viene de Asia, la ‘tuta absoluta’ del tomate viene de Sudamérica, en el caso de la naranja el cotonet que viene de Sudáfrica… están entrando sin control y nos las estamos repartiendo por la geografía española y las estamos repartiendo en Europa porque también exportamos.

–Esa competencia desleal, ¿de qué países en concreto?

-Son países del hemisferio norte como Egipto y Marruecos, del hemisferio sur como Sudáfrica, el tratado de Mercosur, que este Gobierno está a favor (sic) y que, según mi última información, solo ha bloqueado Francia. Estamos hablando de los países sudamericanos [en Mercosur]. Lo único que favorece es que haya mucha importación, mientras aquí todo se tira al suelo y se pierde la soberanía alimentaria.

-Naranjas de Sudáfrica… en Valencia. ¿Por qué?

-Muy fácil. Porque a las grandes superficies les conviene más, porque allí [en Sudáfrica] es más barato producirlas que aquí. Las traen porque les es más rentable y hay más margen de beneficio. Para ellos es mejor comprar fuera, aunque tengan que hacer un viaje de 15.000 kilómetros, que tener un producto de proximidad.

–Un mensaje para finalizar esta entrevista

-La gente se tiene que espabilar, tenemos que salir a la calle, todo no tiene que ser redes sociales. El sector primario tiene que estar unido, y ese creo que es nuestro principal problema. Y, por supuesto, los políticos que formen parte de la solución, no que se conviertan en un problema.