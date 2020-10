El Papa bendice las uniones gais

El Vaticano vivió ayer su última bomba mediática. A pocos días de recibir al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el festival de cine de Roma estrenó ayer el nuevo documental Francesco , que repasa la cara más humana del Pontífice, y en el cual el papa Francisco asegura que apoya las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

“Son hijos de Dios, tienen el derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por esto”, dice al director, Evgeny Afineevsky. “Lo que debemos crear es una ley sobre las uniones civiles. De este modo –continúa– los homosexuales tendrían una cobertura legal. Yo me esforcé en ello”. Jorge Mario Bergoglio parece referirse a cuando era arzobispo de Buenos Aires, y ya entonces se oponía a la legislación para aprobar matrimonios entre personas del mismo sexo pero apoyó algún tipo de protección legal para los derechos de las parejas gais.

Las declaraciones de Francisco no hablan del matrimonio homosexual, por lo que no suponen un cambio de paradigma. Tampoco es la primera vez que se muestra favorable a la inclusión de la comunidad LGBT. Siempre ha dicho que hay que integrarles, acogerles y acompañarles. Sin embargo, es la primera vez que como Papa habla públicamente y de manera tan clara a favor de las uniones civiles. Es también relevante que utilice la palabra “familia”, algo de lo que hasta ahora no se hablaba en la Iglesia, pero no está claro si se abre a que las parejas gais puedan adoptar.

En un documental

Es la primera vez desde que es Papa que aprueba claramente las uniones del mismo sexo

Las palabras de Francisco aparecen en un momento en que el documental cuenta la experiencia de Andrea Rubera, un romano homosexual que tiene tres hijos con su pareja. Rubera le escribió una carta al Papa para contarle que quería mandar a sus hijos a la parroquia, pero tenía miedo de que pudiesen ser discriminados o tener un trauma. Días después, el Pontífice le llamó diciéndole que la carta era preciosa, y animando a la pareja a llevar a los niños a la parroquia. “Me dijo: por favor, lleve a sus hijos a la iglesia, sea transparente sobre su familia, va a ser bueno para ellos aunque no todos estarán de acuerdo con una familia de este tipo”, asegura Rubera en el film. “Su mensaje y su consejo fueron realmente útiles porque hicimos exactamente lo que nos dijo –mantiene–. El Papa nunca dijo cuál era su opinión sobre mi familia, probablemente él sigue la doctrina en este punto, pero es la actitud lo que cambió”.

El cambio de actitud del Vaticano hacia las personas homosexuales resultó evidente desde que, en el primer año de su papado, volviendo de Brasil dijo su ya famoso: “Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarle?”. Desde entonces, ha mantenido una actitud mucho más abierta hacia la comunidad LGBT que sus antecesores. Por ejemplo, cuando su ex estudiante visitó con su pareja, un hombre, a Francisco en la nunciatura (embajada) vaticana en Washington durante el viaje papal a EE.UU. en el 2015. El Vaticano publicitó este encuentro, mandando fotos y videos, después de que el Papa fuera emboscado en el mismo viaje por el entonces nuncio, Carlo Maria Viganò, que invitó a la activista antigay Kim Davis, una funcionaria de Kentucky que se negaba a casar a homosexuales. Entonces su portavoz aclaró que el “breve encuentro” no era un apoyo del Pontífice a su posición.

Francisco no ha dado apoyo a las uniones homosexuales en ningún documento decisivo vaticano, sino que lo dice de pasada en un documental sobre su vida. También ha enfadado a la comunidad gay en algunas ocasiones. En un vuelo de vuelta a Roma tras viajar a Irlanda, recomendó la ayuda de un “psiquiatra” (luego la oficina de prensa corrigió esta palabra) cuando los padres constaten una tendencia homosexual en sus hijos.

Un cambio en la iglesia

Su acercamiento es evidente desde que en el 2013 dijo: “¿Quién soy yo para juzgarles?”

El teólogo Massimo Faggioli remarca que la relevancia de estas declaraciones tiene que ver con referirse a la familia al hablar de los homosexuales. “Es evidente que el Papa siempre ha estado a favor de las uniones civiles. Cuando se debatió la ley en Italia no se opuso y permaneció callado”, destaca. Faggioli sostiene que, además, es remarcable el gran cambio de punto de vista de Francisco al respecto de sus predecesores y recuerda que en el 2003 la Congregación de la Doctrina de la Fe aseguró que los políticos católicos no podían de ninguna manera colaborar con las autoridades a la hora de legalizar las parejas gais. Entonces la Santa Sede razonaba que la Iglesia no podía abrirse a ningún tipo de aprobación de los homosexuales porque crearía un equivalente al matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese documento estaba firmado por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI.

“Es la primera vez de este Papa o sus predecesores en pedir uniones civiles para personas del mismo sexo”, dijo ayer su biógrafo, Austen Ivereigh. “Los anteriores papas dejaron que decidieran los obispos nacionales. Ahora la Iglesia puede estar segura de lo que piensa el Papa en un asunto que ha sido discutido por muchos obispos en muchos países durante años”, añadió el autor de El gran reformador . Varios cardenales y personas cercanas al Papa, recordaba ayer el Corriere della Sera , han sostenido su misma línea. A favor de las uniones civiles se han pronunciado, por ejemplo, el cardenal alemán Walter Kasper o el italiano Gualtiero Bassetti, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. “El Papa no rompe con la doctrina de la Iglesia Católica –resume la periodista argentina Elisabetta Piqué, autora de otro libro sobre Francisco–, sino que reafirma ese impulso pastoral y ese cambio de actitud”.