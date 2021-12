El papa blanquea a los herederos políticos de los que quemaban iglesias y asesinaban a católicos: recibirá a la comunista Yolanda Díaz en el Vaticano

AD.- La izquierda que aplaude Francisco, y que hace guiños a determinadas élites eclesiásticas, odia profundamente a la Iglesia del Papa de Roma. La izquierda que aplaude Francisco es la heredera ideológica de la que hace 80 años arrasaba templos y llevó a una muerte atroz a miles de católicos exclusivamente por su obediencia religiosa. La izquierda que aplaude Francisco es la que defiende procesiones blasfemas como la del “sagrado coño sumido”, la que aplaude las pintadas blasfemas y la que justifica los asaltos como el perpetrado por Rita Maestre en una capilla. La izquierda que aplaude Francisco es la que no felicita la Navidad a los católicos y en cambio sí comparte la festividad del Ramadán. La izquierda que aplaude Francisco es la que ha erradicado las clases de religión católica en las escuelas y la que persigue con saña a los pocos obispos que aún mantienen la fortaleza moral que los vientos del relativismo no han logrado derribar. La izquierda que defiende Francisco es la que destruye belenes y decapita reyes magos en numerosas plazas de España. La izquierda que aplaude Francisco es la que encarcela a los opositores al aborto y la que allana templos e interrumpe misas con total impunidad. La izquierda que aplaude Francisco es la promotora de las leyes contra el orden moral que han convertido la sociedad española en un estercolero. La izquierda que aplaude Francisco es la que hace mofa de los símbolos cristianos amparada en el derecho a la libertad expresiva que, en cambio, esa misma izquierda, niega, reprime y persigue cuando los destinatarios de las burlas pertenecen a otras religiones.

Los ideales que representa Yolanda Díaz son los de un constante acoso a la Iglesia Católica. Temas como la revisión de los acuerdos entre la Iglesia-Católica y el Estado o la intención de obligar a la Iglesia a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de aquellas propiedades que tengan «una finalidad o uso industrial, residencial o lucrativo», son defendidos fervorosamente por Díaz. En esto, como en tantas otras cosas, la vicepresidente huele a rancia. Ella defiende que los templos y las ermitas son propiedad de la política local de turno. Es decir, la política envidiosa de la Iglesia y de su función social. Por cierto, los de su cuerda ideológica, en la historia reciente de España cuando quisieron destruir la Iglesia se dedicaron también a quemar templos y edificios religiosos. Si esos bienes fueran del pueblo, y no de la Iglesia, habrían respetado el ingente patrimonio que la barbarie ideológica arrasó sin escrúpulos. Atea, defensora del aborto, apologista del feminismo radical, ariete del laicismo radical, títere a las órdenes de los precursores del nuevo orden moral que se está dibujando para España, este es el personaje que mañana recibirá Francisco, entre hipócritas sonrisas y melifluosidades sobre la convivencia y el respeto a la fe de los católicos. Mentira, todo mentira. Esta es la misma gentuza que el Verbo de Cristo expulsó del templo a latigazos.

El Papa recibirá el sábado a Yolanda Díaz en el Vaticano

El Papa Francisco recibirá este sábado 11 de diciembre en el Vaticano a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, según han confirmado fuentes de su departamento. El encuentro tendrá lugar a las 11.00 horas.

La cita no aparece todavía no aparece en la agenda pública del Pontífice, aunque es habitual que no se conozcan las audiencias hasta el día previo.

Según han explicado fuentes de su entorno, en la cita se analizarán asuntos de “interés común” para ambos como la situación generada por la crisis del covid-19 y las medidas para combatir la desigualdad, la cuestión del cambio climático, los flujos migratorios actuales y la necesidad de fomentar el trabajo “decente” frente a la precariedad.

Con motivo del día de la Hispanidad el pasado 12 de octubre, Díaz mencionó a Francisco a través de su cuenta de Twitter para asegurar que era una jornada para reflexionar sobre el pasado compartido con Latinoamérica y “trabajar por reconciliarnos, como decía el @Pontifex (cuenta del Papa en inglés)”. Precisamente, el pasado mes de septiembre, el Pontífice invitaba al clero mexicano a aprender de su pasado tras conocer los “pecados personales y sociales” que la Iglesia cometió durante la evangelización del país, unas palabras que generaron polémica en España al entenderse que hacía referencia a la conquista de América.

Díaz señaló en una reciente entrevista que, tras las fiestas navideñas, arrancará el proceso de escucha activa a la ciudadanía “con la mirada puesta en levantar e imaginar” un proyecto de país para la próxima década, reto al que pondrá “enorme cariño e ilusión”. “Cuando escuche mucho pensaré luego lo que tenemos que hacer colectivamente”, zanjó.

La vicepresidenta no será el primer miembro del Gobierno de coalición al que recibe el Papa Francisco. El 24 de octubre de 2020 ya mantuvo un encuentro con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que acudió al Vaticano junto a su esposa, Begoña Gómez.

En aquella ocasión, ambos mandatarios mantuvieron una reunión de 35 minutos y el Pontífice advirtió a Sánchez del peligro de las “ideologías” que se apoderan” de la nación o de las “maniobras” que no responden a un acto de servicio.

