El Papa se sigue superando: compara al delincuente George Floyd con el “buen samaritano” y elogia a los manifestantes de BLM por ser “poetas sociales”

El Papa Francisco publicó el sábado un mensaje de vídeo en el que aboga por una política más izquierdista, en el último intento del Vaticano de asegurar al mundo que el catolicismo está del lado de la “justicia social”.

El Papa elogió al delincuente fallecido George Floyd como un “buen samaritano”, y proporcionó un respaldo moral a los violentos alborotadores de Black Lives Matter (BLM).

“¿Saben lo que me viene a la mente ahora cuando, junto a los movimientos populares, pienso en el Buen Samaritano?”, declaró el Papa. “¿Saben lo que me viene a la mente? Las protestas por la muerte de George Floyd. Está claro que este tipo de reacciones contra las injusticias sociales, raciales o machistas pueden ser manipuladas o explotadas por maquinaciones políticas o por lo que sea, pero lo principal es que, en esa protesta contra esta muerte, estaba el samaritano colectivo, ¡que no es tonto!”

“Este movimiento no pasó de largo cuando vio la vulneración de la dignidad humana causada por un abuso de poder”, continuó el jerarca católico. “Los movimientos populares no sólo son poetas sociales, sino también samaritanos colectivos”.

El Papa invocó repetidamente el término “justicia social”, y proclamó que “según mi experiencia, cuando las personas, hombres y mujeres, han sufrido en su propia carne la injusticia, la desigualdad, el abuso de poder, las privaciones y la xenofobia, puedo comprobar que comprenden mucho mejor lo que viven los demás y son capaces de ayudarles con realismo a abrir caminos de esperanza”.