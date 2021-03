El Partido Popular Europeo expulsa a los doce diputados del partido de Orbán – La Gaceta de la Iberosfera

El Partido Popular Europeo, instalado en el consenso socialdemócrata, ha expulsado a los doce eurodiputados del húngaro Fidesz, el partido del Primer Ministro Viktor Orbán, tras aprobar a primera hora de este miércoles una modificación de sus reglas internas para facilitar la suspensión de partidos miembro que se alejen de su “ideario”, hoy alejado de la defensa de la vida y de la familia, de las raíces cristianas de Europa y de la soberanía de las naciones que integran la Unión.

“No permitiremos que nuestros eurodiputados sean silenciados o limitados en su capacidad para representar a nuestros votantes”, ha afirmado la ministra de Familia húngara y vicepresidenta de Fidesz, Katalin Novák, en un mensaje en Twitter para anunciar que su partido deja el grupo ‘popular’ en la Eurocámara, al tiempo que ha señalado que “hacer frente a la pandemia y salvar vidas” sigue siendo su “prioridad número uno”.

We will not let our MEPs be silenced or limited in their capacity to represent our voters. Tackling the pandemic and saving lives remains our number one priority. Therefore, following the adoption of new rules in the @EPPGroup, #Fidesz has decided to leave the Group. pic.twitter.com/WSx1PmtKQ8

— Katalin Novák (@KatalinNovakMP) March 3, 2021