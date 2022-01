El Partido Popular tiene «sospechas» de «reuniones de coordinación» entre el PSOE y Vox para laminar a los populares

AD.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este miércoles de que si a partir del mes de febrero, cuando arranca la actividad parlamentaria con normalidad, se empieza a suceder un “bloqueo sistemático y permanente” a los decretos y proyectos de ley del Gobierno que se debatan por parte de la “pinza política” de PSOE-A y Vox, que tienen una “confluencia de intereses”, la legislatura no podría continuar y se tendrían que convocar elecciones autonómicas.

“PSOE y Vox tienen los mismos intereses en estos momentos, derribar, erosionar y limitar al Gobierno”, según ha denunciado Juanma Moreno, quien ha indicado que la duración de la legislatura va a depender de esos dos partidos, que “tienen una confluencia de intereses”, añadió el mandatario andaluz.

En conversación con AD, un alto cargo del PP señala que muchas de las decisiones de Vox contra el PP le podrían estar siendo sugeridas en reuniones de coordinación con el PSOE, “que se dice que tienen”.

No es el único dirigente popular que apunta en esa dirección. En Génova se ha instalado el convencimiento de que “mientras mejor le vaya a Vox, mejor le irá a Sánchez”. Creen que Vox es el mejor ariete contra el PP y aluden en ese sentido a las “encuestas de poco crédito” aparecidas a principios de semana, en las que se otorga un espectacular crecimiento de Vox en número de escaños. Estos resultados confusos, aparecidos en medios en la órbita del partido de Abascal, fueron refutados poco después por las empresas demoscópicas Gad3 y Sigma Dos, en sendas encuestas aparecidas en ABC y El Mundo, que acercan al PP a la mayoría absoluta en las elecciones de Castilla y León y Andalucía. Las mismas fuentes populares dicen estar seguras de que los datos falsos sobre el crecimiento de Vox a costa del PP han sido cocinados en la sala de máquinas de Ferraz.

“El gran objetivo del PSOE y de Vox es descabalgar al PP como primera fuerza política. De ahí la nueva estrategia del partido de Abascal de oponerse a los presupuestos de Andalucía, y también los de los ayuntamientos de Madrid y Zaragoza”, apuntan.

Así lo resumió un destacado miembro del PP en Málaga: “Vox, en su ensoñación, quiere jugar a ’empatar’ con el PP, facilitar un nuevo gobierno de Sánchez-PSOE, convertirse en el gran partido de la derecha y ganar en 2027 ó 2028. Este es el juego”.

Un repaso a los acontecimientos de los últimos meses otorga verosimilitud a las sospechas populares. El Gobierno salvó el decreto de los fondos europeos (la gran baza política de Sánchez para continuar en Moncloa más allá del 2023) por la mínima con la abstención de Vox. Aunque Abascal atribuyó la insólita abstención a un error, sabía que con la abstención estaba acorazando a Sánchez frente a un PP hegemónico en las encuestas.

Al PSOE ya no le interesa el Gobierno Frankestein, entre otras cosas porque le conduce a ninguna parte. A Vox no le conviene un Gobierno del PP por razones de puro cálculo electoral. Sánchez quiere soltar lastre para ganar crédito electoral y dedicar todo su esfuerzo en bachear el camino del Partido Popular a la Moncloa

En las filas del principal partido de la oposición tampoco se pasa por alto la reunión mantenida por Macarena Olona con el ex comisario Villarejo en la cárcel de Estremera. Iván Redondo ordenó al ministro Marlaska que autorizara la citada reunión. Parece ser que Villarejo despidió a Olona con cajas destempladas. ¿Qué fue lo que le propuso la diputada por Granada y a cambio de qué? Se apunta que la implicación de Rajoy en la operación Kitchen, extremo éste no verificado. En cualquier caso, no es normal que el Ministerio del Interior conceda a una diputada de la oposición entrevistarse con Villarejo dentro de la cárcel, máxime cuando Instituciones penitenciarias ya había firmado, bajo supervisión de la Moncloa, la libertad del entrevistado.

De cara a los comicios andaluces, en las filas del PP asumen la nueva disyuntiva: o consigue gobernar con una mayoría suficiente, o el PSOE volverá para seguir robando el futuro de los andaluces, siendo Vox su más fiel y leal escudero.

