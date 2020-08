El peculiar sacerdocio del padre Ángel

Por Jesús Córdoba.- Muchos días me desayuno con noticias de la prensa amarilla… Son esas revistas de cotilleo social y algún que otro digital de izquierdas hablando del Padre Ángel, y algunas veces ¡hasta en la Cope! Tal vez sea lógico, pues no lo conocen como yo, que estuve en su residencia de La Bañeza como interno. Lo que he dicho de él en otros artículos y afirmo ahora de nuevo es por conocimiento y experiencia. Si el padre Ángel quiere un careo conmigo en la Cope, estoy dispuesto a denunciar públicamente todas las barbaridades, disfrazadas de meliflua caridad, que ha hecho sufrir a los ancianos en La Bañeza, él y la subdirectora Tomasa.

Lo primero que deberíamos saber son las condiciones bíblicas que habría de poseer un servidor de Cristo. El padre Ángel no las debe conocer… Lo segundo es que todos los bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo. Sin embargo, el que ejerce el ministerio como sacerdote ordenado es la persona o miembro de la comunidad que Dios llama a ser el que administre los sacramentos y medie entre Dios y los hombres.

El término más utilizado en la Iglesia católica para designar a los ministros sagrados es la palabra «sacerdote». Es el término más común usado para identificar a un miembro ordenado del clero.

“Sacerdote” viene del griego presbyteros, presbítero, que significa “anciano”, no por ser el más viejo, sino porque tenían una sabiduría que procedía de Dios. Así como el Antiguo Testamento identifica como sacerdote al que ofrece un sacrificio a Dios, en la Nueva Alianza establecida por Cristo es un varón ordenado “in sacris” el que ofrece al buen Dios el sacrificio de la Santa Misa, la Eucaristía, el misterio de la muerte y resurrección de Jesús en el pan y el vino, su cuerpo y su sangre entregadas por nosotros.

También el patriarca Abraham se encuentra con un sacerdote muy especial: Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que ofreció pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: “¡Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos!” (Génesis 14, 18-20).

Más tarde, en el libro de Levítico, el sacerdocio muestra que el deber del sacerdote judío es ofrecer sacrificios a Dios en nombre del pueblo.

Con el Señor llega el sacerdocio a plenitud. Jesucristo se convierte en el verdadero y eterno sumo sacerdote, ofreciendo su propia vida como sacrificio puro en la Cruz, sustituyendo así el antiguo sacerdocio levítico por un nuevo sacerdocio en el que Él es, a la vez, el sacerdote que ofrece a Dios, la víctima ofrecida y altar donde ésta se ofrece.

«Pero Cristo ya vino -dice el apóstol-, y Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. Es sumo sacerdote en un santuario que es el mejor y es perfecto, que no está hecho por manos humanas, es decir, que no es de este mundo. Él entró una sola vez y para siempre al Lugar Santísimo. No entró con sangre de chivos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno» (Hebreos 9, 11-12). Y entroncado asimismo con Melquisedec, tal y como lo menciona San Pablo a los Hebreos: «Entró por nosotros como precursor, Jesús, hecho, a semejanza de Melquisedec, Sumo Sacerdote para siempre» (Hebreos 6:20). Así pues, Cristo no es sacerdote “en virtud de una legislación carnal -el sacerdocio judaico hereditario-, sino en fuerza de una vida imperecedera”: su Resurrección de muerte (Hebreos, 7).

El sacerdote está íntimamente conectado al Cuerpo de Cristo, la Iglesia Santa y Católica, con la ofrenda del pan y el vino convertidos en el cuerpo y la sangre del Señor. Este es el nuevo sacerdocio.

Las cartas apostólicas del Nuevo Testamento se refieren al ministerio sacerdotal como ejercido por los “presbíteros”, que son asignados a las distintas comunidades cristianas para que actúen “in persona Christi”: “Después que les designaron ancianos -presbíteros, sacerdotes- en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído” (Hechos 14:23).

Los sacerdotes católicos deberían seguir esta línea, ofreciendo el sacrificio de la Misa, incruento en este caso, pero espiritualmente conectado al sacrificio redentor de Jesús en el altar de la Cruz.

La vida de un sacerdote, por tanto, debería ser una vida de sacrificio y entrega, a semejanza de Jesucristo y no sólo en el contexto de la misa, sino también en su forma de vida. Jesús llama pues a cada sacerdote a seguir sus pasos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame» (Mateo 16:24). Un personaje como el padre Ángel, regentando una narco-parroquia, que cada día está en la prensa… tiene poco que ver con lo que dice el Señor.

En el Catecismo de la Iglesia Católica todos, incluso los presbíteros, estamos llamados a anunciar el Evangelio porque “toda la Iglesia es un pueblo sacerdotal. A través del bautismo todos los fieles participan en el sacerdocio de Cristo. Esta participación se denomina “sacerdocio común de los fieles”. Este sacerdocio común de los fieles “se ejerce mediante el desarrollo de la gracia bautismal: una vida de fe, esperanza y caridad, una vida según el Espíritu de Cristo”.

Si no todos estamos llamados al sacerdocio ministerial, todos debemos ofrecer nuestras vidas -con sus alegrías y sufrimientos- en la ofrenda de la Santa Misa, porque “todo redunda en bien de los que aman a Dios”, dice el apóstol. Los católicos bautizados debemos ofrecer diariamente nuestras existencias entregando nuestra vida como un sacrificio agradable a Dios. No podemos ni debemos callar los atropellos que algunos obispos, sacerdotes y religiosos/religiosas están cometiendo adorando al dios Baal sin tal vez saberlo.

Sin embargo, el padre Ángel no debe extrañarse de que, lo mismo que Dios envió al profeta Elías, hoy también envíe a otros profetas para recordarle a él precisamente que ese poderoso profeta todavía está vivo en nosotros, en los cristianos que intentan ser fieles y nos alzamos como profetas para denunciar la mentira, como Elías en el primer libro de los Reyes:

Es el momento en el que se narra una dramática escena como culminación del desarrollo del desafío del profeta Elías a los 450 sacerdotes adivinos, adoradores del Baal, asesinos que realizaban sacrificios humanos con niños recién nacidos. Es una escena sobrecogedora, quizás una de las más terribles de toda la Escritura… Estos sacerdotes paganos en la cima del Monte Carmelo, en una esperpéntica representación, invocaban al dios Baal, que no hizo nada por ellos. Al contrario, les trajo la muerte de manos del profeta Elías, que vio sus ruegos escuchados por el verdadero Dios.

Creo humildemente que la vida del padre Ángel corre paralela a estos sacerdotes de Baal, del dios dinero, de la fama mediática y del poder, sacrificando a los ancianos que debería acoger en sus residencias geriátricas. Con la excusa del coronavirus murieron, totalmente aislados, más de ciento veinte ancianos en la residencia de La Bañeza, sin contar los más de cincuenta contagiados.

Muchos cristianos se han dado cuenta de la paganizada vida del padre Ángel y la epidemia ha sido la única forma de abrir los ojos a tanta gente de buena fe, que tenía al mediático sacerdote como modelo de caridad. El padre Ángel se ha pasado toda la vida haciéndose propaganda a sí mismo olvidando la palabra de Cristo: “Cuando des limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda…»

A pesar de ello, los malos obispos han continuado apoyándole. Han hecho oídos sordos a las constantes quejas de magníficos sacerdotes que han sido inmediatamente silenciados por el obispo de Astorga, que ha mirado para otro lado y ha trasladado a pueblos alejados a esos buenos curas.

Dios Todopoderoso también pedirá cuentas a esos obispos, que son participes de este larvado genocidio. Ya va siendo hora de que se recupere el edificio residencial de La Bañeza de manos del pesetero padre Ángel, y sea el mismo obispado quien lo gestione. Estoy seguro de que hay católicos competentes y profesionales que gobernarían la institución con honradez y caridad cristianas, y no cometerían los abusos que han sufrido los ancianos internos por parte de algunos empleados de la asociación que dirige el Padre Ángel.

Todavía recuerdo al anciano sacerdote español imposibilitado, antiguo misionero en Ecuador -abandonado a su suerte por el obispo de Quito- que, en La Bañeza, era maltratado físicamente por dos empleadas, que le abofeteaban porque no podía expresarse y el pobre gritaba… Yo protesté por el atropello y el director me respondió que no podían prescindir de nadie, ya que no tenían personal.

Si este sacerdote, llamado “Ángel de la Muerte” por José Miguel Pérez en el Correo de España, tiene algo que responderme, que me denuncie a mí y no a Armando Robles, que sólo da cauce en Alerta Digital a la libertad de expresión como derecho fundamental. Todas mis afirmaciones nacen de la desagradable experiencia que viví como interno en una residencia gestionada en La Bañeza por Mensajeros de Paz, el lobby socio-económico dirigido por el padre Ángel.

*Teólogo