El PNV asume el impuesto a banca y energéticas y se ata a Sánchez hasta el fin de legislatura

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha expresado este miércoles el apoyo de su grupo a los nuevos impuestos a la banca y a los beneficios extraordinarios de las compañías empresas energéticas, anunciados por el presidente Pedro Sánchez, a la espera de conocer la letra pequeña de la propuesta.

Esteban ha expresado un apoyo con reparos y se ha lamentado de que el presidente anuncie medidas que «no ha contrastado con sus socios, como si tuviera mayoría absoluta«. Algo que incumple el acuerdo de investidura suscrito entre ambos partidos, ha recordado.

El portavoz del PNV ha recurrido a los hermanos Marx para retratar la situación del Gobierno. Ha dicho que Pedro Sánchez cree que «con echar más astillas en forma de medidas puntuales a la caldera de la locomotora gubernamental, va a funcionar mejor».

«¡Más madera!, como gritaba Groucho Marx, sin reparar en que se iba quedando sin vagones en el tren», ha relatado. A su juicio, lo mismo ha ocurrido en este Debate sobre el estado de la Nación.

El presidente Pedro Sánchez, ha añadido, «piensa que la mejor reacción a la bajada en las encuestas es presentar a bombo y platillo una serie de medidas, sin pensar en las consecuencias en su estabilidad parlamentaria. Sólo mirando a la próxima curva, sin reparar en las siguientes que hay en la carretera», ha señalado gráficamente Aitor Esteban.

Todo ello va a obligar a los socios parlamentarios de Sánchez a debatir estas propuestas «bajo presión, para no hacer descarrilar al Gobierno».

Pese a estas objeciones, Aitor Esteban ha sugerido el apoyo de su grupo a los nuevos impuestos a la banca y las energéticas, por lo que el vagón del PNV no se va a desenganchar del tranvía de la «mayoría de investidura» en el próximo cambio de vías.

Esteban ha reprochado al presidente del Gobierno que otras de sus propuestas, como la nueva Ley de Vivienda, invadan el ámbito competencial de las comunidades autónomas. «En Euskadi tenemos una Ley de Vivienda tan ambiciosa o más que la que usted nos propone», ha comentado.

En su réplica, Pedro Sánchez ha defendido el nuevo impuesto a la banca y las energéticas: si la Administración está realiando un importante esfuerzo para destinar 15.000 millones de euros, con el fin de «proteger a la clase media trabajadora, ¿por qué no le vamos a pedir el mismo esfuerzo a las grandes eléctricas y bancaria?», ha argumentado. Se trata de medidas muy similares a las que están tomando otros gobiernos europeos, ha insistido.

El PNV no quiere que sean los clientes de estas compañías los que acaben pagando el nuevo tributo, ha advertido al respecto Aitor Esteban, quien ha recordado que el mero anuncio efectuado por Pedro Sánchez provocó el martes que se hundiera la cotización de estas compañías.

«El anuncio de alguna de las medidas supuso ayer un revolcón en la Bolsa«, ha constatado el portavoz del PNV, «es cierto que hay empresas que obtienen un margen de beneficio extraordinario, mi grupo no está en contra de gravarlas pero no de cualquier forma. Hay que asegurar que eso no lo terminen pagando los clientes«.

La «inviolabilidad» del Rey

Por otro lado, Esteban ha reprochado a Sánchez que no se haya atrevido todavía a «abordar la inviolabilidad del Rey» y que esté demorando algunas de las reivindidaciones que se le plantean desde Cataluña y País Vasco. «no nos ponga como excusa el volcán o la pandemia», ha señalado.

Ya el pasado martes, tras la primera intervención de Pedro Sánchez, Aitor Esteban comentó ante los periodistas que el presidente había parecido reunir a sus ministros en un brainstorm, para reunir un conjunto de propuestas deshilachadas con las que comparecer en el Debate sobre el estado de la Nación.

