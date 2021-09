«El pollo» Carvajal, dispuesto a revelar a la justicia de Estados Unidos el nexo económico entre la narcodictadura de Venezuela y Podemos

Hugo Armando Carvajal, antiguo responsable de la Inteligencia venezolana con Hugo Chávez, y detenido la semana pasada tras un año y 10 meses eludiendo la extradición a Estados Unidos, está dispuesto a colaborar con la justicia de aquel país proporcionándoles información sobre el narcogobierno venezolano y su relación con miembros de Podemos.

La detención de Carvajal no se habría producido sin la ayuda norteamericana. Fue arrestado por agentes de la Policía Nacional el pasado 9 de septiembre. en un piso de la calle Torrelaguna, en Madrid. Ese mismo día, a las 07:58 AM, la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, envió un informe a la UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado) en el que facilitaba la dirección exacta de la vivienda en la que se ocultaba el Pollo Carvajal, el número 123 de la citada calle, además del piso y la puerta.

Ante la abrumadora cataratas de pruebas en su contra y contra sus colaboradores, el “Pollo Carvajal” ha decidido colaborar con la fiscalía estadounidense para rebajar su condena y acogerse al plan de protección de testigos. Desde algunas fuentes se apunta que las revelaciones del exnarcomandatario chavista ha generado gran inquietud en miembros de Podemos que ya se hallan en el punto de mira de la justicia de EEUU.

De hecho, el detenido a solicitado hoy al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que le tome declaración para colaborar en la persecución de delitos de terrorismo internacional.

Este jueves se ha conocido que el juez García Castellón ha citado a declarar a Hugo Carvajal el lunes a las 10 h.

Quiere hacerlo en una pieza separada que se abrió en el juzgado Central de número 6 en el año 2019, que asumió la instrucción del expediente de extradición y que atendió en aquel momento esta misma petición de declarar. La cuestión es que al final, se echó atrás y no pasó ante el juez y esa pieza fue archivada.

Carvajal fue detenido en 2019 en España, adonde había llegado con un pasaporte falso y según sostiene, con la venia del CNI, en virtud de una orden de extradición desde Estados Unidos, que le reclama por delitos de narcoterrorismo.

Cuando se encontraba en prisión provisional en espera de la vista de extradición, sus abogados transmitieron al Juzgado Central de Instrucción número 6, que llevaba el expediente, que tenía intención de prestar declaración para cooperar con la justicia española en causas de terrorismo internacional y también de narcotráfico. Lo haría a partir de los conocimientos y la información atesorados durante su época al servicio de Hugo Chávez.

Sin embargo, algo no salió como se esperaba. El juez Alejandro Abascal, que en aquel momento estaba a cargo del expediente, abrió una pieza separada para escucharle y tomarle declaración. Llegado el día de la cita, no acudió Hugo Carvajal, sino un abogado en su nombre que dijo que no declararía porque había reconsiderado su posición, había cambiado de defensa y tenía que prepararse el expediente.

Ese abogado era Antonio García Cabrera, curiosamente, el letrado que representa al comisario jubilado José Manuel Villarejo, con quien Carvajal compartía espacio esos meses en el módulo para funcionarios de la prisión de Estremera. Al poco de cancelar la declaración ante el juez, que acordó el sobreseimiento provisional de la pieza que había abierto, dejó de representar al venezolano.

Esta nueva situación jurídica para el ‘Pollo’ Carvajal puede dar lugar a un inquietante escenario para Podemos. Si decide colaborar con la Justicia, es más que probable que destape nuevos frentes para la cúpula de Podemos, e incluso para Íñigo Errejón o Juan Carlos Monedero. “Llevad la revolución a España y luchad contra el capitalismo”, les llegó a apremiar Hugo Chávez.

Alimenta la desconfianza hacia el gobierno español de la administración norteamericana que sea un juez próximo a Podemos, Baltasar Garzón, quien trate de evitar la extradición de Saab Alex, capturado en Cabo Verde el 12 de junio y requerido por la justicia de Estados Unidos. La oposición venezolana señala que el coste de la defensa del barranquillero Álex Saab se eleva a la escalofriante cifra de 65

De hecho, la oposición ya habla de una clara malversación de fondos por parte del régimen venezolano, que ha desplegado toda una artillería judicial para liberar a su ‘agente especial’, señalado de ser el testaferro de Maduro.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martín, asegura que el dinero destinado a la defensa de Saab sale de las arcas del Estado y que se trata de un caso grave de malversación por el que deben responder.

Sobre las cuentas de los honorarios, se sabe que el exjuez Baltasar Garzón cobra 65.000 dólares por estudiar la viabilidad de un caso antes de asumirlo.

Y, al parecer, facturó 1,8 millones de dólares por diseñar la defensa del exgeneral venezolano Hugo ‘Pollo’ Carvajal. Una suma similar habría costado la defensa de Roberto Rincón y Abraham Sierra, acusados en Estados Unidos de defraudar a la petrolera venezolana PDVSA.

Se apunta que, por el caso Saab, Garzón y su bufete Ilocad recibieron un adelanto de 4 millones de dólares. Sin embargo, el ex juez Garzón no ha querido hablar del tema ni de su estrategia de defensa.

Podemos y su vinculación con el régimen chavista

La estrecha relación entre Pablo Iglesias y Podemos con la Venezuela de Chávez es un hecho. El exvicepresidente del Gobierno, defensor a ultranza del paradigma comunista venezolano donde se muere de hambre, ha estado vinculado con el régimen ejerciendo responsabilidades como asesor. Además, ha estado bajo sospecha la financiación utilizada por la formación morada para lanzar su carrera hasta su llegada a las instituciones políticas en España.

Un último capítulo ponía en alerta a la opinión pública respecto al acercamiento entre los gobiernos de España y Venezuela. La concesión de ayudas a la aerolínea Plus Ultra, sin apenas trascendencia en el puente aéreo que une ambos países, ha estado bajo investigación judicial.

Un movimiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez al que debemos de sumar el escándalo por el encuentro producido entre el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, quien tenía prohibido el acceso al espacio Schengen. Una reunión sobre la que circularon multitud de versiones facilitadas por el mismo Ábalos y que finalmente se ha saldado sin responsabilidades algunas.

Villarejo y su reunión con Hugo Carvajal

Según declaró Villarejo en marzo de 2020, el exgeneral podría guardar información sensible sobre el partido fundado por Pablo Iglesias además del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta conexión entre Venezuela y Podemos le salpicó bruscamente a Echenique durante la Comisión de Investigación sobre el presunto espionaje desde Interior al extesorero del PP Luis Bárcenas.

“Buenas tardes, señor Villarejo. Ha trabajado usted arduamente durante años para intentar acabar con mi formación política”, espetó el líder de Podemos. “En absoluto yo he dedicado tiempo para acabar con su partido”, respondió el excomisario, quien añadió a continuación una seria advertencia al actual secretario de Acción de Gobierno de la formación: “Otra cosa es que yo, como responsable, trabajara en analizar la relación preocupante para nuestro país que hubo entre su partido con el entorno de ETA, con el servicio secreto cubano, venezolano…”.

Villarejo informó además del encuentro que mantuvo con Hugo Carvajal. Durante esa reunión, el excomisario aseguró que pudo “ratificar toda una serie de informaciones de interés policial” respecto a Podemos. “He intentado declarar en sede judicial sobre ello, pero no se me ha permitido”, desveló Villarejo para dejar en entredicho a Podemos.