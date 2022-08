El PP acusa al Gobierno de no renovar el CGPJ por sus “compromisos” con ERC

La dirección popular pide a Bolaños que se deje de «jueguecitos» y se abre a ceder para seguir negociando: «Es importantísimo llegar a un acuerdo».

El vicesecretario del PP, Esteban González Pons, ha acusado al Gobierno de impedir la renovación del CGPJ por sus «compromisos» con ERC, lo que dificulta llegar a un acuerdo con la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.

En el marco de las conversaciones entre Pons y Bolaños, el vicesecretario popular ha desvelado que el ministro de Presidencia se mostró abierto a acordar la renovación del Poder Judicial pero su pacto con ERC se lo «impedía».

González Pons se ha pronunciado así en una entrevista en Onda Cero, en la que ha negado «tajantemente» que la negociación con el Ejecutivo esté basada en un documento firmado en 2021 por la anterior dirección del PP. «Ese documento no tiene valor», ha afirmado el dirigente popular, que afea al Gobierno que «filtre papelitos» a conveniencia: «Ha tenido guardado en el cajón un documento secreto que no era conocido. El PP no admite eso. Si hay un acuerdo, debe ser público».

«El PP está dispuesto a ceder porque es importantísimo llegar a un acuerdo»

Su interlocutor en la negociación, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, intentó poner sobre la mesa argumentos pactados con Teodoro García Egea, lo que fue rechazado de plano por parte de la actual dirección, que pude «huir» de los «vicios» de estos años e insiste: «Es mentira que hayamos trabajado en base a ese documento».

Según Pons, Bolaños ha querido «filtrar» ahora ese documento para tratar de «retratar» al PP: «La dirección de Feijóo es partidaria de acuerdos públicos (…) Ese será el estilo de Sánchez pero no el nuestro. La negociación empezó de cero«.