El PP acusa al Gobierno de “ocultar los verdaderos” datos del paro

Presentará una iniciativa en el Congreso para exigir «transparencia».

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este viernes al Gobierno de «ocultar los verdaderos» datos de paro a través de los fijos-discontinuos y ha anunciado que su formación presentará una iniciativa en el Congreso exigiendo «transparencia».

El PP persigue que el SEPE deje de maquillar las cifras de empleo, como así sostienen los ‘populares’ que citan informaciones periodísticas y análisis de instituciones independientes que ponen «encima de la mesa cómo a través de la figura del fijo-discontinuo se están distorsionando los datos» de paro.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) señala que a cierre de octubre había más de 400.000 fijos discontinuos inactivos que no se contabilizaron en el paro registrado y publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Así, el PP presentará una proposición no de ley en el Congreso para que haya más «transparencia», de forma que «bajo la figura del fijo discontinuo no se maquille y oculte a muchas personas que no tienen un contrato fijo».

Según Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, Trabajo reconoce que el paro baja «porque hay más personas activas», pero muchos de ellos «están cobrando el paro». Y se pregunta: «Entonces, muy activos no están, ¿no? No es maquillar las cifras. Es mentir. También en esto».