El PP acusa al Gobierno de querer salvar a Griñán “abaratando” la malversación

El PP ha acusado al Gobierno de pretender «salvar a varios pájaros del mismo tiro» con una reforma del delito de malversación, que beneficiaría tanto a los «fugados del procés» como a los condenados por el caso ERE, entre ellos el expresidente andaluz José Antonio Griñán.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, y el senador y coordinador general del PP, Elías Bendodo, han preguntado por la modificación del Código Penal a la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en el pleno de la Cámara Alta. «Su Gobierno, el PSOE, se compromete a no aceptar enmiendas que abaraten el delito de malversación, sí o no?, ha interrogado Bendodo a Bolaños, que sin embargo no ha dado respuesta a esta cuestión.

El PP cree que la estrategia del Gobierno es «siempre la misma: primero niegan las medidas, luego sueltan un globo sonda y en tercer lugar lo confirman», como con los indultos o la sedición. «Salvo que usted confirme aquí lo contrario va a pasar con el delito de malversación», ha apuntado Bendodo. Y ha acusado al Gobierno de pretender «salvar a varios pájaros del mismo tiro». «Ya no va a haber indultos por los ERE porque ustedes consideran que no son delitos», ha agregado.

Ambos han pedido además recapacitar al Gobierno con la reforma de la sedición, que consideran una «revisión de condena por las bravas los golpistas de Cataluña», «una traición», «una incitación al delito», y un amaño del Código Penal a medida «de los que han dicho que volverán a atentar contra el Estado».

También se han dirigido a los barones del PSOE críticos con la reforma de la sedición, como los presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, al pedirles que frenen junto a sus diputados y senadores esta «cacicada», en lugar de criticarla «con la boca pequeña».

Los ministros del Gobierno han defendido que la situación en Cataluña es mejor que en 2017, cuando se produjo la declaración unilateral de independencia que achacan a la «gestión nefasta» de Mariano Rajoy. Ahora consideran que el diálogo ha llevado al «fin del proceso soberanista y la normalización de la convivencia en Cataluña».

«Eran mayoría los que querían abandonar España, ahora lo son quienes quieren permanecer», ha subrayado Bolaños, que ha argumentado que quienes están en contra del diálogo son «los separatistas», y ha citado a Carles Puigdemont, y «los separadores», el PP.

Además, Calviño ha afeado el catastrofismo del PP y le ha preguntado cuál es su proyecto de país»¿Desmantelar los servicios públicos como se está haciendo en Madrid, fosilizar las instituciones del Estado como con el CGPJ, volver atrás al conflicto y a destruir la convivencia en Cataluña como están argumentando 24 horas al día últimamente?». El debate ha dejado también una broma del PP a Bolaños, cuando le han dicho que «tiene mejor cara desde que no es candidato» a la Alcaldía de Madrid.