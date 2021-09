El PP confirma que prefiere al PSOE antes que a VOX: vota al candidato socialista como representante en la ‘Conferencia sobre el Futuro de Europa’ – La Gaceta de la Iberosfera

El Partido Popular ha votado este jueves al candidato propuesto por el PSOE como representante de las Cortes Generales en la ‘Conferencia sobre el Futuro de Europa’.

Todos los grupos se pusieron de acuerdo en la Comisión Mixta para la Unión Europea para votar al socialista Pere Joan Pons Sampietro, a excepción de los miembros de VOX que votaron a su candidato Iván Espinosa de los Monteros. Así, Pons Sampietro logró 25 votos, Espinosa de los Monteros 3 votos (los miembros de VOX) y hubo un voto en blanco.

«De la votación se deduce que el PP ha podido elegir entre votar a VOX o al PSOE, y ha elegido. No es sorprendente puesto que la propia candidatura de Pons Sampietro es fruto de un acuerdo entre PP, PSOE, Podemos y PNV. Pensaba que quizá habrían podido recapacitar sobre el sentido del voto, pero esta decisión deja constancia que no ha sido así», declaró Espinosa de los Monteros en la sesión.

El diputado del PP Rubén Fausto Moreno aseveró que su formación entiende que la representación en la Conferencia debe estar basada en la representatividad de las dos Cámaras, y el equilibrio entre hombres y mujeres, y entre Congreso y Senado. «Por el tipo de votación hubo un acuerdo entre cuatro partidos (PSOE, PP, Podemos y PNV) que facilitó la distribución que tenemos», aseveró, al tiempo que sostuvo que la decisión demuestra que el PP no es un partido a la contra, que no apoya nada de lo que se plantea desde el partido que sustenta al Gobierno. «Es evidente que eso no es así», ha concluido.

La decisión ratifica, por tanto, el acuerdo que las cuatro formaciones alcanzaron en junio y que deja a VOX, tercera fuerza política, sin el representante que le corresponde en proporción a la representación con la que cuenta en el Congreso de los Diputados.

VOX, al contrario que el consenso socialdemócrata de populares y socialistas, se opone al multiculturalismo, a las fronteras abiertas, a la entrega del poder a las oligarquías de Bruselas y a la ideología de género, y aboga por una Unión Europea de Estados soberanos que cooperen en libertad de manera libre y voluntaria.