El PP convoca a la «sociedad civil» contra la amnistía justo antes de la investidura de Feijóo

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este miércoles un «gran acto abierto a la sociedad civil» en Madrid para el fin de semana del 23 y 24 de septiembre –víspera del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo– para que la ciudadanía pueda mostrar su «rechazo» a una posible ley de amnistía a los independentistas catalanes. Asimismo, el presidente del PP ha concretado que será el domingo 24 en la Plaza de España de Madrid.

El anuncio tiene lugar un día después de que el expresidente del Gobierno José María Aznar pidiera un nuevo ‘¡Basta ya!’ y llamara a «plantar cara con toda la determinación» contra un plan de «autodeterminación camuflada» que pone en riesgo la continuidad de España como nación, en referencia al posible pacto de Pedro Sánchez con el huido Carles Puigdemont.

En una entrevista en Espejo Público en Antena 3, Gamarra ha confirmado que el PP, además de las mociones políticas en ayuntamientos y comunidades autónomas contra la ley de amnistía que exige Junts y el PSOE está abierto a negociar, pondrá en marcha «movilizaciones civiles» para que «la sociedad pueda participar» y denunciar «que el único objetivo del olvido», de la amnistía, «es conseguir una serie de votos» que Pedro Sánchez «necesita para perpetuarse en el poder». Es decir, el PP va a «responder desde el ámbito político, pero también desde el ámbito social».

[Aznar se rebela contra la amnistía y llama a la movilización: «Hay que decir de nuevo ¡basta ya!»]

Asimismo, Gamarra ha confirmado que su partido participará en la marcha del 8 de octubre en Barcelona promovida por Sociedad Civil Catalana, para la que ha anunciado su presencia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A esta manifestación también se sumará Vox, tal y como ha confirmado la cuenta del partido que lidera Santiago Abascal en X -antes Twitter-: «¡Allí estaremos!».

Sobre las acusaciones de «golpismo» contra el expresidente Aznar lanzadas por la ministra portavoz del Gobierno en funciones, Gamarra ha criticado a Isabel Rodríguez de practicar «un ejercicio de perversión» al «tergiversar» sus palabras.

[embedded content] [embedded content]

El Gobierno acusa a Aznar de “comportamientos golpistas”.



En este sentido, Gamarra ha reprochado a Isabel Rodríguez que no hable sobre Puigdemont ni critique a Yolanda Díaz por reunirse con él, un «prófugo» de la justicia. «Lo que está buscando el Gobierno no solo es una hiperactuación, sino también generar cortinas de humo para no asumir sus responsabilidades», ha añadido.

Contactos con Junts

Sobre Junts, la dirigente popular ha confirmado que el PP ha tenido «contactos » con Junts para la investidura de Feijóo, pero, ha querido dejar claro que esos contactos han sido de carácter «informal» y que se produjeron antes de que Carles Puigdemont anunciara sus exigencias.

Es decir, según Gamarra, estos «contactos informales» – ha insistido- no tienen «relevancia que vaya más allá» porque se trata de «un mensaje que se manda a través de intermediarios». Al conocer las peticiones de Junts de amnistía y referéndum, Feijóo «no tardó ni una hora en ser contundente», ha zanjado Gamarra. El «rechazo» del PP a seguir dialogando con Junts fue «claro y contundente».

«Las condiciones que ellos plantean para cualquier tipo de conversación son lo suficientemente graves como para que el Partido Popular no tenga nada que hablar con ellos», ha argumentado.