El PP cree que Sánchez se ha lanzado ya a «competir» con Yolanda Díaz: «Eso nos deja una autopista por el centro»

«Pedro Sánchez ha pasado ya a competir por el electorado con Yolanda Díaz«. Esa es una de las conclusiones que sacan en el Partido Popular tras la primera jornada del debate sobre el estado de la nación que ha tenido lugar este martes en el Congreso de los Diputados.

Tras escuchar el presidente del Gobierno, fuentes del PP explican que la intervención de Pedro Sánchez les ha «sorprendido» por lo mucho que «el presidente del gobierno ha podemizado su discurso». «Ha copiado el discurso de Yolanda Díaz», sentencian los populares.

Los de Alberto Núñez Feijóo consideran que este movimiento de Sánchez les beneficia porque les deja libre una «autopista en el centro» en la que conseguir voto. Sobre el discurso de Sánchez, explican también que en los próximos días preguntarán al Gobierno por la «letra pequeña» de las medidas anunciadas por el presidente ya que el líder del Ejecutivo no ha entrado en el detalle.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionará al Gobierno por estas medidas este miércoles ya que inaugura los Cursos de verano de su formación en El Escorial. Un Feijóo que este martes ha permanecido sentado en el escaño de líder de la oposición, que hasta hace tan solo unos meses ocupaba Pablo Casado, durante la intervención de Sánchez por la mañana y también, durante los discursos de Gamarra y Abascal de la tarde.

«Macarrada» de Sánchez

El nuevo presidente de los populares no ha podido intervenir en el Hemiciclo por no tener la condición de diputado y tampoco ha querido tomar la palabra ni en el pasillo ni en el patio: «El protagonismo de hoy era para Gamarra», explican desde Génova que critican la «macarrada» de Sánchez al haberse dirigido a Feijóo en su intervención «cuando sabía que no podía contestarle dentro del Hemiciclo».

Aplauden los populares el discurso de su portavoz que consideran ha estado «muy acertada» especialmente en la réplica a Sánchez. En el PP destacan también el inicio del discurso de Gamarra y su recuerdo a Miguel Ángel Blanco, tan criticado por el gobierno en los pasillos de la Cámara.

Según fuentes del Ejecutivo, «el PP cuando no sabe qué hacer, habla de ETA». Los populares responden negando la mayor y explicando que ha sido «el propio gobierno el que impulsando la ley de Memoria Democrática con Bildu en la semana que se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco» el que ha hecho que uno de los temas centrales en el Hemiciclo haya sido la condena por parte del PP a «esos pactos de la infamia».