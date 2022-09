El PP espera un «importante desgaste» de Vox en las municipales y autonómicas: «No tiene estructura ni cantera»

«El Partido Popular ha perdido el miedo a Vox», así resume un importante barón autonómico la situación de su formación. «Con Pablo Casado íbamos un paso por detrás de Vox, pero tras las andaluzas y la llegada de Feijóo, las cosas han cambiado», añaden. En los pasillos de la 25º Interparlamentaria popular que los de Alberto Núñez Feijóo celebraron este fin de semana, uno de los temas más comentados fue la esperanza puesta por los populares en las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023.

Creen en el que PP que esa cita con las urnas va a suponer un impulso para lograr su «objetivo final», que es que Feijóo llegue a la Moncloa en unas futuras elecciones generales. El cónclave de este fin de semana sirvió, precisamente, para marcar las líneas maestras de cara a los comicios de 2023.

Unas elecciones municipales y autonómicas en las que el PP busca recuperar comunidades como Castilla-La Mancha, con Paco Núñez, o la Comunidad Valenciana, con Carlos Mazón. Esperan que el «efecto Feijóo» dé sus frutos pero también cuentan con el «importante desgaste» que, aseguran fuentes del PP, «va a sufrir Vox«.

Desde la Comunidad de Madrid, fuentes populares explican que han visto como el batacazo de Vox en Andalucía, sumado a lo sucedido después con Macarena Olona, ha «desanimado» a las bases de la formación de Santiago Abascal.

Fuentes populares en Castilla y León explican también que han visto cómo Vox afronta «un problema que no existe en el PP», que es la complicada labor de «confeccionar listas en cada municipio español». «Vox no cuenta con una estructura fuerte ni una cantera suficiente para tener un candidato en cada pequeño pueblo», explican, «y ahí, como no tienen gente ni para rellenar las listas, pierden mucho voto rural».

Desde la dirección popular además se muestran «mucho más tranquilos» desde la llegada de Feijóo a la presidencia del PP porque, tal y como él mismo aseguró este domingo en Toledo, dicen, «la única alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez, lo sabemos nosotros y lo sabe toda España, es el Partido Popular».