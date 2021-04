El PP exige el cese de Marlaska y anuncia una ofensiva parlamentaria si no dimite

El PP ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Consejo de Ministros que se celebrará este martes y ha anunciado una ofensiva parlamentaria si no se produce. Los motivos los aportaba este lunes la vicesecretaria de Organización de los populares, Ana Beltrán, que recuerda que “el peor ministro de Interior de toda la democracia” traicionó su trayectoria en el momento en el que cesó al coronel Pérez de los Cobos por negarse a cumplir “una orden ilegal”.

Hay que recordar que la Audiencia Nacional ha anulado el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid por no informar sobre la causa del 8M. En la sentencia explica que el cese se decidió porque éste no había informado sobre las investigaciones que se estaban llevando a cabo sobre la manifestación del Día de la Mujer cuando ya se tenían datos de elevados índices de contagios por coronavirus, pese a que era «indiscutible» que tenía orden expresa de «deber de reserva» impuesto por el juzgado que investigaba la causa.

Beltrán recalca que la Justicia ha dado la razón al PP, cuando la Audiencia Nacional anuló el cese del coronel y dejó en evidencia al ministro “en su ataque a la separación de poderes”. Asegura que Marlaska, que forma parte sin rechistar de un Gobierno “que ha integrado a los herederos de ETA en la dirección del Estado”, ha humillado a las víctimas del terrorismo, acercando a presos etarras “solo por congraciarse con Bildu-Batasuna”.

La portavoz del PP era clara: “Grande-Marlaska no puede permanecer ni un minuto más en el Gobierno; lo contrario sería una humillación a la Guardia Civil y a todos los españoles y no vamos a parar hasta conseguirlo, porque es de absoluta justicia”. De no producirse el cese, el principal partido de la oposición exige las comparecencias urgentes de Grande Marlaska y de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en el Congreso y en el Senado, tanto en pleno como en comisión.

El aludido, ha manifestado ya que no tiene «ninguna voluntad de dimitir» y que sigue trabajando. Grande-Marlaska sí ha querido apuntar que el Gobierno «no hace valoración de resoluciones judiciales», aunque sí ha manifestado su decisión de recurrir la resolución.