El PP lleva la protesta de Colón a toda España con una recogida masiva de firmas

El Partido Popular colocará mesas en las plazas de la Constitución de las principales ciudades de España, para la recogida de firmas contra los indultos a los presos del ‘procés’, con la presencia de dirigentes locales del partido. Será el próximo domingo, justo el día en que está convocada la concentración en la Plaza de Colón de Madrid. De esa manera, los populares pretenden que los ciudadanos que no puedan desplazarse a la capital tengan posibilidad de expresar su rechazo a los indultos con su firma.

El PP tiene intención de colocar mesas a lo largo y ancho de España. También en Cataluña, explican fuentes populares. Ante la polémica surgida en los últimos días por una menor actividad de los populares en esa comunidad en su campaña contra los indultos, en el PP argumentan que allí tienen menos recursos humanos que otras regiones, como Madrid o Andalucía.

Ayer, en el Pleno del Congreso, la vicepresidenta Carmen Calvo acusó de cobardía al PP por no sacar mesas, supuestamente, a la calle en Cataluña. «¡Valientes, que son ustedes muy valientes! Recojan firmas en Cataluña, miren a la cara a los catalanes, a los independentistas y a los no independentistas, y dígales que tienen alguna salida para este país», soltó Calvo en su respuesta a la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra.

La realidad es que el día anterior, el martes, ya circularon fotografías de recogida de firmas en la calle en Barcelona. Fuentes populares explicaron que desde el primer día se dio libertad a las juntas locales para que sacaran mesas al exterior si lo consideraban y si tenían recursos para hacerlo, y se abrieron las sedes para que pudiera firmar quien quisiera. El martes, en Barcelona, decidieron sacar la mesa para facilitar el acceso.

El fin de semana también habrá puntos de firma en Cataluña, según la dirección nacional del partido. En concreto, el domingo se instalará una mesa en la Plaza de España de Barcelona. En cualquier caso, el apoyo del presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, a la campaña se hará visible mañana, cuando tiene previsto acudir a la concentración convocada por Ciudadanos ante la Delegación del Gobierno en Barcelona. Y el domingo también está previsto que esté en la protesta de Colón, en Madrid, junto al secretario general y la exdelegada María de los Llanos de Luna.

Cien mil firmas



En el Comité de Dirección del PP, que presidió Pablo Casado el martes en Génova, la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, hizo un balance de la campaña de las firmas, después del primer fin de semana. En total, entre las recogidas a través de internet y las presenciales, se llevaban acumuladas más de cien mil. El PP cree que el próximo fin de semana, con la onda expansiva de la protesta de Colón, se disparen las rúbricas de forma masiva por todo el país. En Génova aseguran que se notó una punta de participación cuando se conoció la carta de Junqueras y la respuesta de Sánchez, con 10.000 firmas en internet de golpe.

En la calle el PP está comprobando cómo esta campaña es mucho más transversal que las que llevaron a cabo contra la ley Celaá y a favor de la ley ‘antiokupación’. «Ahora estamos viendo a muchos votantes de izquierda que quieren firmar porque ven intolerable que se apruebe los indultos contra los golpistas», comentan en el PP.

Ante la concentración del domingo en Colón, el PP está poniendo un empeño especial en subrayar que no son ellos los que convocan el acto, sino la plataforma cívica Unión 78. Así, Pablo Casado y los dirigentes del PP que acudan lo harán «a título individual», y no se presentarán en grupo. Su intención es participar de la protesta como el resto de ciudadanos que estén allí, sin otro protagonismo, y sin buscar ninguna foto especial.

En el Congreso se comentó ayer en algunos corrillos la posibilidad de que el acto de Colón ‘pinche’ y la asistencia no sea tan multitudinaria como algunos creen. Fuentes de la dirección nacional aseguraron que no les preocupa en absoluto esa situación, porque no son ellos los que convocan. Los populares no se sienten ni quieren ser protagonistas en Colón, su estrategia es otra, de corte más institucional, con iniciativas en todos los ayuntamientos y parlamentos y recogida de firmas en todo el país. En cualquier caso, el PP defiende que lo importante es «la suma de todo» lo que se está haciendo para intentar frenar los indultos, tanto las concentraciones en la calle como las firmas que se consigan.

Los barones



El PP ha evitado movilizar a sus dirigentes de toda España para que estén en Madrid el domingo. Tampoco tiene previsto poner autobuses para acercar a los militantes a la capital. Además de Pablo Casado, el domingo sí estará en Colón buena parte de la dirección nacional del PP. También tienen previsto acudir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. No lo harán Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco ni Juanma Moreno. Los tres líderes regionales han aducido motivos de agenda, pero han expresado de forma tajante su apoyo a los motivos que están detrás de la manifestación. El quinto de los barones autonómicos del PP, Fernando López Miras, aún no había decidido ayer si acudirá o no.