El PP no teme que Doñana les pase factura electoral: «No tiene más recorrido pese al empeño de Sánchez»

El PP no teme que Doñana les pase factura electoral: «No tiene...

«La polémica que intenta construir el Gobierno con Doñana ya no tiene más recorrido«, así de rotundos se muestran en el Partido Popular. Es más, consideran que si Pedro Sánchez sigue tratando de «utilizar» este tema para perjudicarles no hace más que dar «muestra de su debilidad«.

Desde Génova explican que la ley promovida por PP y Vox «se entiende perfectamente» en el entorno de Doñana y que fuera de ese territorio «no les perjudica» a pesar de que el Ejecutivo de Sánchez «se ha afanado en los últimos días en convertirlo en un tema central de campaña».

Explican que el presidente del Gobierno ha tenido que tomar este tema como caballo de batalla porque no «tiene nada más con lo que atacar a Alberto Núñez Feijóo». Desde el PP aseguran que «en Andalucía, no existe el PSOE ahora mismo y Sánchez cree ver una oportunidad con el tema de Doñana que no existe», afirman.

Cabe destacar que, tal y como ya contó Libertad Digital, la ley promovida por PP y Vox afecta a cinco municipios: Bonares, Lucena, Almonte, Rociana y Moguer. En todos ellos, menos en Lucena, gobiernan los socialistas que ahora temen que la polémica promovida por el Ejecutivo central pueda jugarles una mala pasada en sus respectivos pueblos de cara al 28 de mayo.

En cambio, desde el PP consideran que la polémica levantada por el gobierno no ha hecho más que «beneficiar » a Juanma Moreno «destacando su perfil de gestor frente a un Sánchez electoralista».

«No use Doñana como un disparadero electoral», le dijo este martes Feijóo a Sánchez durante su cara a cara en el Senado el que tomó prestadas estas palabras pronunciadas unas horas antes por el socialista Alfonso Guerra.

«Compromiso» de Feijóo

Así las cosas, el líder del PP quiere mostrar su compromiso con el tema del agua y este miércoles se comprometió a «desarrollar un Pacto Nacional de Agua, a crear una Autoridad Nacional en la materia y a paliar el déficit inversor en materia hidráulica de este Gobierno».

Feijóo se lo trasladó así al presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Angel Villafranca, en una reunión que celebraron en el Senado donde también estuvieron presentes el director general de Cooperativas, Gabriel Trenzado, y los responsables de esta organización en Valencia y Murcia.

El presidente del PP, que estuvo acompañado por el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, y los portavoces de Agricultura del Congreso y el Senado, Milagros Marcos, y Jorge Martínez Antolín, «considera un sector estratégico el representado por las cooperativas agroalimentarias en términos económicos, de empleo y social», aseguran los populares.