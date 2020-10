El PP pide a sus barones que eviten el estado de alarma

No es casualidad que de las nueve comunidades autónomas más Melilla que han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez el estado de alarma para poder imponer un toque de queda ninguna sea del PP. Hay gobiernos del PSOE, los regionalistas de Cantabria y los nacionalistas de País Vasco y Catalunya, más el único presidente que tiene Ciudadanos, el de Melilla, pero no del PP.

No ha sido una decisión adoptada libremente. El presidente del PP, Pablo Casado, ha instado a sus presidentes autonómicos a no solicitar el estado de alarma, en contra del cual ha estado desde la primera oleada. Lo ha hecho por razones ideológicas: la defensa de la libertad por encima de todo. Pero también hay una razón política: votar ahora con el PSOE un estado de alarma “rompería la estrategia de Casado”, creen en la dirección del PP.

Se interpretaría como una cesión ante Pedro Sánchez, como un giro demasiado profundo en el discurso del PP y lo ganado en la moción de censura podría volverse en su contra, al dejar la sensación en un sector de sus votantes de que su discurso encerraba detrás una claudicación ante el Gobierno de Pedro Sánchez, como precisamente denunciaba el presidente de Vox, Santiago Abascal.

Casado ha roto con Vox, es verdad, pero no ha cambiado su oposición, que seguirá siendo tan dura como hasta ahora, aunque en su discurso no habrá el seguidismo de Abascal que tanto reprochaba al PP el sector más centrado del partido. “El PP no va a aprobar ningún estado de alarma”, asegura un miembro de la dirección nacional del partido.

Algunos presidentes que no comparten la decisión pedirán la alarma si los tribunales tumban sus medidas

Y dicho y hecho, todos los presidentes autonómicos del PP han seguido las instrucciones de Génova y han evitado la solicitud y han decidido optar por sus propios toques de queda, aunque sea tan sui géneris como el de Madrid, amparados en la legislación ordinaria, las leyes sanitarias en las que ya han sustentado sus medidas restrictivas, sean cierres perimetrales o limitación de personas que pueden reunirse, en vez de la excepcionalidad del estado de alarma.

No es que los presidentes autonómicos del PP estén convencidos de que la cobertura legal vaya a ser aceptada por los tribunales superiores de justicia de sus respectivas comunidades autónomas, pero cuando esto suceda, y si se ven obligados a solicitar el estado de alarma, la culpa no será del PP, sino de Pedro Sánchez, que no hizo caso de la propuesta que ya le hizo en mayo Pablo Casado, de modificar la ley orgánica de Sanidad para incluir las medidas excepcionales de restricción a la movilidad en caso de emergencia sanitaria, teniendo así una norma intermedia en la legislación ordinaria y la excepcional.

Todos los presidentes han actuado con una disciplina férrea, y eso que no todos comparten las tesis de la dirección nacional del PP. Para algunos presidentes que han anunciado toque de queda sin estado de alarma, solicitar ahora el estado de alarma no solo no rompería la estrategia centrista de Pablo Casado, puesta de manifiesto en la moción de censura, sino que sería un elemento más de esa estrategia, que “cerraría el círculo del centrismo”.

Estos presidentes están dispuestos a esperar los pronunciamientos de sus respectivos tribunales superiores, pero también están decididos a dar un paso adelante y pedir el estado de alarma si sus medidas son rechazadas y no tienen otra fórmula de ponerlas en práctica.