El PP presenta una proposición de ley para garantizar que las penas a agresores sexuales no se rebajen

Los ‘populares’ denuncian el electoralismo del Gobierno por publicitar la polémica ley del sólo sí es sí en los décimos de Lotería de Navidad.

El PP ha criticado duramente este lunes al Gobierno por publicitar en los décimos de Lotería de Navidad la ley del sólo sí es sí en plena polémica por la rebaja de penas a agresores sexuales. «Es una vergüenza», ha afirmado el coordinador del partido, Elías Bendodo.

En rueda de prensa tras el comité de dirección del partido, Bendodo ha pedido al Ejecutivo que resuelva «urgentemente» el contenido de un texto legislativo que considera un «engendro del sectarismo ideológico» al tiempo que ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese a la titular de Igualdad, Irene Montero, «hoy mismo».

Los ‘populares’ han avanzado que su grupo parlamentario ha sido registrada una proposición de ley para «revisar por la vía de urgencia» el texto y garantizar que las penas no se rebajen. «Hay que resolver la situación cuanto antes porque no puede ser esta sangría; hay que pararlo urgentemente y el Gobierno no hace nada».

«Con el error brutal cometido, con los violadores en las calles y las víctimas atemorizadas, el Gobierno no tiene otra cosa que hacer que meter la publicidad en un décimo»

«Hay que tener poca vergüenza para publicitar en un décimo de Lotería nacional una ley que está poniendo a violadores en la calle«, ha insistido Bendodo, que cree que el Gobierno se ha dedicado a «atacar» a los jueces en vez de solucionar la «chapuza» de la ley.

El Gobierno «no tiene nada más urgente que hacer que modificar esta ley, para lo que puede contar con el PP» ni permanecer «impansible», considera el coordinador ‘popular’.

Gira por España

Bendodo ha informado, asimismo, de que el PP organizará una serie de actos por España, que empezarán en Badajoz y Madrid, en defensa del «gran país» que es España. La decisión de los ‘populares’ de echarse a la calle con Alberto Núñez Feijóo coincide con la reforma del delito de sedición, lo que ha despertado una gran «indignación» en Génova, que busca así «fijar postura» entre los españoles.

El PP quiere así lanzar un mensaje de «unidad» de España y de defensa de sus valores, ha añadido Bendodo. Serán actos abiertos para tomar el pulso a los españoles tras las últimas polémicas del Ejecutivo frente al que el PP busca presentarse como alternativa.