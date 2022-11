El PP publica una guía con verdades y mentiras sobre el delito de sedición

El Partido Popular ha publicado en las redes sociales un documento con verdades y mentiras sobre el delito de sedición, que ahora pretende reformar el Gobierno de Pedro Sánchez.

La publicación pretende desmontar el «relato» de los socialistas, según el cual no se modificarán los delitos que precisamente se les imputaron a los cabecillas del procés por el 1-O, sino que lo que se pretende hacer es «armonizar» el Código Penal con el resto de Europa.

Según explican los populares, «es falso» que las penas «por levantarse contra el Estado» sean más bajas en el resto de Europa. En algunos países, detallan, llegan «incluso a la cadena perpetua«.

También es falso presentar el código penal como antiquísimo o desfasado. Explican desde el PP que el vigente fue reformado en 1995, durante el Gobierno de Felipe González.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya aseguró este lunes que su partido presentará propuestas para mantener el delito de sedición y tipificar de nuevo como delito el referéndum ilegal para independizar un territorio, para las que ha pedido el voto de los socialistas en «defensa» de España.

El líder de la oposición ha anunciado esta iniciativa parlamentaria, que no ha detallado, durante el discurso que ha pronunciado este lunes ante el Comité Ejecutivo de su partido y en el que, tras señalar el malestar de algunos socialistas, se ha dirigido a los diputados del PSOE para que rechacen una reforma que ve una «cacicada incalificable».

«En esto no caben medias tintas, deben posicionarse y votar. No es un asunto de Ferraz en el que no hay margen de maniobra, todos los diputado del PSOE participarán directamente como representantes de comunidades autónomas», ha recalcado Feijóo, que ha apuntado que este partido debe elegir si sigue a Pedro Sánchez en la «sumisión al independentismo» o a la «mayoría» en «defensa del Estado».