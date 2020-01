El PP se querellará contra Torra por usurpación de funciones y pide a la Mesa del Parlament «cesarlo»

Noticias relacionadas

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su partido denunciará al president catalán Quim Torra, por «usurpación de funciones», por seguir al frente a la Generalitat después de que la Mesa del Parlament le retirara este lunes su acta de diputado. Reclama además a la Mesa que le «cese» de su cargo y convoque una nueva sesión de investidura.

«Cualquier resolución que tome el señor Torra no tendrá valor jurídico«, ha dicho Casado en un acto pocos minutos después de que el president de la Generalitat haya anunciado la convocatoria de elecciones tras la aprobación de los presupuestos. Considera que tras las decisiones de la Junta Electoral y del Tribunal Supremo sobre su inhabilitación, Torra «ya no es presidente en base al Estatuto de autonomía», por lo que pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no reúna con él el próximo 6 de febrero. De hecho, le insta a poner en marcha «todos los mecanismos administrativos y si no constitucionales» para reclamarle cuanto antes que cumpla con sus obligaciones «de inmediato».

De no enviar a Torra este requerimiento, Casado también ha anunciado que el PP actuará contra Sánchez por «incumplir sus obligaciones» a cambio de seguir en La Moncloa y lograr el apoyo de los independentistas para los presupuestos.

«No puede ser que el presidente de la Generalitat se mantenga en abierta desobediencia contando con la complicidad del Gobierno de España», ha continuado Casado, que afirma que debe su puesto al presidente del Gobierno y «sus pactos con las fuerzas independentistas». En este sentido, afirma que «lo que hace Torra es similar a lo que pasaría con un alcalde condenado por corrupción, inhabilitado por una sentencia, y que se niega a dejar la alcaldía, como ocurrió en Marbella», en referencia a Jesús Gil.

«Los catalanes no se merecen esto. Hay que empezar a hablar ya de hospitales, de servicios sociales, de los Rodalies…», ha continuado Casado, que exige a Torra cumplir con la orden de la Junta Electoral Central y del Tribunal Supremo.