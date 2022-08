El PP, sin miedo a los ataques de la izquierda que tratan de dividir a Feijóo y Ayuso: «Ya no saben qué hacer»

En las últimas horas, diferentes cargos del Gobierno y del PSOE han tratado de dar una imagen de un Partido Popular dividido. Ministros del Ejecutivo y el propio Pedro Sánchez han buscado poner el foco en las diferencias entre Génova y la Puerta del Sol y las ruedas de prensa y entrevistas de los líderes socialistas se han convertido en comparecencias dedicadas a atacar al líder de la oposición.

Y en los últimos días, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya anunciado que acudirá al Constitucional para recurrir el decreto energético del Gobierno, los ataques de la izquierda contra el PP se han multiplicado. Desde el PSOE han proclamado que existe un enfrentamiento entre Feijóo y Ayuso.

Un ejemplo de ello lo ha protagonizado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha reprochado esta semana a Feijóo que «no impusiera su liderazgo» sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid.

También, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha llegado a decir que desde el Gobierno «se echa de menos» al anterior líder popular, Pablo Casado. «De verdad estoy echando de menos al señor Casado que sí se enfrentó a la señora Díaz Ayuso y, sin embargo, el señor Feijóo parece que tiene miedo de enfrentarse», aseguró la titular de Justicia en una entrevista en Telecinco.

Desde el PSOE, su nuevo portavoz en el Congreso de los Diputados, Patxi López, también ha participado de esta campaña de los socialistas asegurando que el no del PP al plan energético del Gobierno «demuestra que Feijóo no manda en el PP». «Cuando hay problemas, el Gobierno pone soluciones encima de la mesa; el PP, cuando hay soluciones, lo que pone son problemas para que éstas no se puedan llevar a la práctica», añadía el diputado vasco en unas declaraciones que efectuaba esta semana desde Bilbao.

Desde el PP responden a estos ataques reconociendo sin reparos que hay diferencias entre la forma de actuar de sus distintos cargos porque «no son un partido monolítico», y consideran además que esta actitud «es sana» porque en el fondo «todos estamos de acuerdo».

«Se ven acabados y ya no saben qué hacer»

Por esa razón, explican que la «campaña de desprestigio y división» que han iniciado los socialistas «no preocupa lo más mínimo». «Están perdidos, superados por las circunstancias, se ven acabados y ya no saben qué hacer», aseguran fuentes de la formación de Alberto Núñez Feijóo que tienen claro que en su partido «el plan es otro». «Mientras que desde el Gobierno y el PSOE nos atacan, nosotros, serenidad y propuestas«, aseguran desde el entorno del líder del PP.

Recuerdan parlamentarios populares que en su primer discurso en el Senado, Feijóo marcó a sus diputados y senadores la pauta a seguir: «Configurar y dar a a conocer el proyecto del próximo gobierno mostrando las verdades de la situación, explicando los caminos alternativos, asumiendo nuestros errores y acudiendo a todos los rincones a explicar lo que proponemos y lo que defendemos: la unidad de la Nación española, la responsabilidad ante el mal gasto, la planificación ante la improvisación, defendemos un cambio de prioridades y exigencia con nosotros mismos».