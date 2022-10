El PP suspende la negociación del CGPJ hasta que Sánchez se comprometa a no modificar el delito de sedición

Feijóo confirma la decisión tras constatar la intención de Sánchez de efectuar el cambio legislativo.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comunicó este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la decisión de suspender de manera unilateral las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras confirmar la intención del Ejecutivo de modificar el delito de sedición para rebajar las penas.

Feijóo considera «una diferencia insalvable» la prestación a Esquerra con la rebaja del delito de sedición y comunicó al Gobierno que su partido «no puede seguir avanzando mientras el presidente Sánchez no aporte garantías suficientes de que no seguirá usando todos los poderes del Estado para facilitar el camino a aquellos que quieren combatirlo».

En un comunicado hecho público la tarde de este jueves, el PP asegura que Sánchez ha confirmado a Feijóo que su agenda legislativa incluye esa reforma del Código Penal y en consecuencia no va a renunciar a su modificación.

Los populares consideran que «una incongruencia insalvable» pactar el reforzamiento del Estado de derecho al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desprotegerlo y que «reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para decirle a los jueces que han de ser condescendientes con aquellos que se levanten contra la unidad de España».

«Exigencia del independentismo»

El PP estima que la intención de modificar el delito de sedición obedece a un compromiso unilateral con el independentismo o bien tiene la vocación de paralizar un acuerdo para despolitizar la Justicia que estaba muy avanzado.

El partido liderado por Fejóo no volverá a la negociación hasta que Sánchez no aporte garantías suficientes de que no modificará el Código Penal, quedando a la espera de que «el PSOE decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el Partido Popular o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional».

En ese sentido, los populares se han ofrecido también negociar juntos cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión, sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal.