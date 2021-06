El PP, tajante: “La UE no respalda los indultos ni la autodeterminación en Europa”

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat ha sido tajante al condenar la concesión de los indultos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y ha dejado claro que la Unión Europea no respalda este tipo de políticas: “Tanto el Parlamento Europeo como la Comisión y el Consejo Europeo, que reúne a los 27 jefes de Gobierno, nunca han apoyado estos indultos y han dejado claro que no cabe la autodeterminación de ningún territorio, tanto en España como en el seno de la Unión Europea”.

Considera que hoy “es un día triste tanto para España como para Cataluña» porque «Sánchez ha abandonado a las personas que apoyan la Constitución y el Estado de Derecho para arrodillarse ante los que quieren destruir España y lo que representa la Unión Europea, que nació para luchar contra los nacionalismos».

Entiende la popular que «es muy dudosa la utilidad pública de unos indultos a unas personas que no se arrepienten de vulnerar la legalidad y que afirman que lo volverán a hacer». Además, Montserrat ha recordado que «los nacionalistas son insaciables y no van a parar de pisotear la Constitución para intentar conseguir la independencia. Es peligroso, porque fuera del imperio de la ley sólo está el totalitarismo”.

Sobre la confusión surgida por el informe aprobado por la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa, ha aclarado que “este organismo reúne a 47 países y no forma parte de las instituciones de la UE. No tiene capacidad legal y sus decisiones no son vinculantes. Además, no hay que olvidar que el ponente de esta resolución no tiene ninguna credibilidad: es un diputado lituano, socialista y prorruso, amigo de los independentistas y que confesó que nunca se había leído la sentencia del Procés. Tampoco quiso reunirse con diputados del PP y Ciudadanos en su visita a España”.