El presidente de Croacia asegura que «no solo no enviará soldados sino que retirará hasta el último» en caso de escalada entre Rusia y Ucrania

El presidente de Croacia, Zoran Milanovic, declaró este martes que la OTAN no es lugar para Ucrania, agregando que en caso de un conflicto entre Moscú y Kiev, Zagreb se distanciaría lo más posible de los acontecimientos.

“Estoy seguro de que hay una manera de complacer a Ucrania para que esté segura, como Austria, Suecia, Finlandia, que no están en la OTAN. Seamos claros, Ucrania no tiene lugar en la OTAN”, afirmó durante una conferencia de prensa, recogen medios locales.

El mandatario señaló que ocho años después del derrocamiento del entonces presidente ucraniano, Víktor Yanukovich, el país “sigue siendo uno de los más corruptos del mundo, estancado económicamente y sin recibir nada de la Unión Europea”. “El cuento era así: Ucrania se va a Occidente, sin pedir nada a Rusia, […] con la miel y la leche esperándola en la UE”, añadió.

Milanovic señaló que se trata de una situación “sin un verdadero culpable” pero con “una imagen muy clara de quién podría verse perjudicado”. “Esta es una situación en la que Croacia no participará”, agregó.

“En caso de escalada, Croacia retirará hasta el último soldado”

El presidente declaró que su país retirará de la región su contingente militar de la OTAN en caso de un conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Estoy observando las declaraciones según las cuales la OTAN está aumentando su presencia y enviando algunos barcos de reconocimiento. No tenemos nada que ver con eso y no tendremos nada que ver, se lo garantizo”, dijo el mandatario, citado por el canal RTL. “Croacia no solo no enviará, sino que, en caso de escalada, retirará hasta el último soldado croata”, subrayó.

Asimismo, declaró que la actual crisis, “no tiene nada que ver con Ucrania o Rusia, tiene que ver con la dinámica de la política interna estadounidense de Joe Biden y su administración”. Milanovic enfatizó que “ve una inconsistencia y un comportamiento peligroso en el gobierno de EE.UU. en cuestiones de seguridad internacional”.

Rechazo del primer ministro



El primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, ha refutado las declaraciones de Milanovic.

“Pensé que era una sesión informativa y que era un funcionario ruso. No tenemos soldados en Ucrania, así que no sé a qué soldados se refiere”, comentó Plenkovic durante una rueda de prensa, según el portal Index.hr.

“En nombre del Gobierno, pido disculpas a los ucranianos, actualmente están ocupados. [Milanovic] dice que son corruptos, esa afirmación no tiene nada que ver con el Gobierno”, aseguró el primer ministro, agregando que la “posición fundamental” de Zagreb consiste en “reducir las tensiones, prevenir conflictos y apoyar la integridad de Ucrania”.

Rechazo de Ucrania



Horas después, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania ha anunciado que convocó a la embajadora croata en Kiev, Anica Djamic. La Cancillería ucraniana rechazó las declaraciones de Milanovic.

“Se expresó una profunda decepción por las declaraciones del presidente croata sobre el ingreso de Ucrania en la OTAN y la inadecuación de la asistencia a nuestro país en el contexto de una agresión rusa. Se enfatizó que esto está especialmente reñido con los valores universales, dada la amarga experiencia de guerra del pueblo croata”, señala la Cancillería ucraniana, aseverando que las palabras de Milanovic “transmiten las narrativas de la propaganda rusa”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania exige la refutación pública de estas declaraciones insultantes del presidente de Croacia y que no se repitan en el futuro”, enfatiza el comunicado.

