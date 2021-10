El presidente de Croacia denuncia que el autoritarismo médico y los globalistas propagan el pánico: «No nos vacunaremos más»

El presidente de Croacia, Zoran Milanovic, ha arremetido contra los medios de comunicación después de que un reportero le preguntara por qué la tasa de vacunación en Croacia no es tan alta como en otros países de la Unión Europea. El presidente croata replicó diciendo: “No nos vacunaremos más”.

Los croatas han sido “suficientemente vacunados” y se les debe permitir aceptar los riesgos de infectarse con COVID en sus propios términos, según mandatario del país balcánico.

Milanović rompió con la mayoría de sus colegas europeos al expresar su indignado con el autoritarismo médico y la histeria del COVID impulsada por los medios de comunicación y los globalistas.

“No iremos más allá del 50%, que nos cerquen con alambradas”, dijo Milanović en recientes declaraciones a la prensa. “No me importa. Estamos suficientemente vacunados y todo el mundo lo sabe”.

“Tenemos que saber cuál es el objetivo de este frenesí. Si el objetivo es erradicar completamente el virus, entonces compartimos el objetivo. Pero no he oído que ese sea el objetivo. Y si alguien me cuenta que ese es el objetivo, le diría que está loco”, añadió.

“Empiezo cada día viendo canales como CNN y me pregunto si soy normal o ellos están locos”, dijo. “Propagan el pánico. Siempre lo han hecho”.

Continuando con su frustración, Milanovic dijo que “simplemente no hay posibilidad” de que la tasa de vacunación de Croacia esté “poniendo en peligro” a nadie, porque todos los demás países están muy vacunados, y por lo tanto no tienen razón para temer a los croatas no vacunados.

“No hay vida sin riesgo, sin posibilidad de enfermar. La gente se pone enferma de otras mil cosas más graves, y mientras eso ocurre llevamos un año y medio hablando del COVID-19”, manifestó .

“Entiendo que esto pueda ocurrir durante [un] año. Lo entiendo. Y lo justifico. Yo estaba a favor. Pero desde el año nuevo, sólo he escuchado [a] tonterías”, apostilló el líder croata.

Mientras tanto, según el ex comisionado de la FDA, Scott Gottlieb, la regla de 6 pies de distancia social fue completamente inventada y arbitraria y nadie sabe de dónde salió.

Según un nuevo estudio a nivel nacional casi la mitad de los hospitalizados con COVID-19 tienen casos leves o asintomáticos. El estudio muestra cómo se creó una pandemia sobre el mito de las hospitalizaciones por COVID.

Por otra parte, datos filtrados del NHS revelan que más de la mitad de los hospitalizados con COVID-19 en el Reino Unido sólo dieron positivo tras su ingreso en el hospital.