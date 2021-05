El presidente de los autónomos pide al Gobierno que «no deje en pelotas» a los empresarios

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha pedido al Gobierno que “no deje en pelotas” en los empresarios que no tienen para comprar nada en estos momentos y ha asegurado que ATA no puede aceptar algo que no sea una prórroga del cese de actividad actual.

“Vamos a seguir en contacto y dialogando, pero lamentablemente, en estos momentos, no podemos dejar a un lado ni en pelotas al tejido empresarial por firmar un acuerdo, que a otros les vendrá muy bien, pero con el que nosotros no estamos de acuerdo”, ha dejado claro Amor durante su intervención en la jornada ‘Situación de la PYME: REAPERTURA SIN RECUPERACIÓN’ organizada por Cepyme.

El presidente de ATA ha alertado de que la prórroga presentada por el Gobierno en la mesa del diálogo social deja fuera de la prestación compatible con la actividad al 90% de los 360.000 autónomos que la están cobrando en la actualidad.

Así, ha recordado que los autónomos solo vienen cotizando por el cese de actividad desde el 1 de enero de 2019, lo que da para 8 meses de prestación. “El 31 de mayo se acaban los 8 meses. No hay más meses de prestación. ¿Va a dejar el Gobierno a algún trabajador en ERTE sin cobrar el desempleo porque no tenga periodo contributivo suficiente? No. Pues a los autónomos tampoco. Eso es lo que queremos”, ha dejado claro Amor.

Sobre los ERTE, Amor ha apuntado que no se puede dejar fuera a algunos sectores de esta herramienta. Asimismo, ha apostillado que una prórroga no supone “cambiar las reglas de juego en el minuto 90 o 91 de partido”.

Para Amor, es necesario seguir tomando medidas que ayuden al tejido empresarial y ha pedido no cometer el mismo error de julio del año pasado diciendo que se ha vencido al virus y se ha empezado la recuperación.

Desde su punto de vista, es “evidente” que la gente va a salir a la calle, pero cree que hay que tener en cuenta que hay zonas turísticas en las que todavía no ha llegado ni un autobús de turistas.

Por otro lado, sobre la presentación de Conpymes, Amor ha apuntado que esta confederación no ha surgido, sino que ha sido “un cambio de nombre”. Además, ha recordado que cuando llegó al mundo representativo de los autónomos hace 20 años, Cepyme era la más organizativa. “He visto tantas organizaciones de pymes nacer, pero al final la que queda, ha quedado y quedará será Cepyme”, ha añadido.