El presidente de República Checa respalda a Orbán: ‘La UE no debería involucrarse en los asuntos de Hungría’ – La Gaceta de la Iberosfera

El presidente de República Checa, Milos Zeman, ha respaldado este domingo a Viktor Orbán y su ley contra la pedofilia que, además, regula el acceso al contenido LGTBI para los menores de edad.

Respecto a la ley aprobada en Budapest, Zeman no ve «ninguna razón para no estar de acuerdo» con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ya que, según Zeman, lo que se busca con esta ley es que los padres y sus hijos no sean manipulados respecto a la educación sexual. En este sentido, ha considerado que la Unión Europea y sus estados miembros no deberían involucrarse en los asuntos de Hungría.

El líder checo también se ha referido al colectivo transexual. «Toda operación es un riesgo y estas personas transexuales son realmente intrínsecamente repugnantes para mí», ha dicho el presidente en una entrevista con Prima TV recogida por el portal checo ‘iDNES.cz’

«Puedo entender a gays y lesbianas ¿pero sabes a quién no entiendo en absoluto? A los transexuales», ha declarado Zeman, a lo que ha añadido que «si fuera un poco más joven, organizaría una gran manifestación de heterosexuales en Praga». Asimismo, se ha referido a que le molestan las manifestaciones feministas y el movimiento #MeToo.