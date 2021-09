El primer ministro del Gobierno comunista de Castillo reconoce la ‘autoridad legítima’ de la dictadura de Maduro – La Gaceta de la Iberosfera

El primer ministro de Perú, Guido Bellido, ha corregido este martes al viceministro de Exteriores, Luis Enrique Chávez, y ha afirmado que la postura del Gobierno peruano es «reconocer» la «autoridad legítima» del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, coincidió el sábado con Maduro en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en México y, en el encuentro, aseguró que Perú tendrá relaciones con todos los países «sin discriminación».

El lunes, Chávez indicó que Perú no reconoce a las autoridades venezolanas, tras ser consultado sobre si el Gobierno reconoce a Maduro o al autoproclamado «presidente encargado» de Venezuela, Juan Guaidó. «Perú ha declarado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay autoridades legítimas», dijo, según recuerda la emisora RPP.

«Esa es la posición de Perú. Yo le estoy diciendo cuál es la posición, si ustedes desean otro matiz, ya no es esa posición. En este momento, la posición de Perú, reitero, es que desde el 5 de enero no reconoce ninguna autoridad legítima en Venezuela», insistió.

Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el pdte. N. Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas

— Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) September 21, 2021