El programa de Broncano, en Movistar, se burla de la muerte de la niña de 6 años atropellada en el Colegio Montealto

‘La Resistencia’, el programa presentado por David Broncano en Movistar, se ha burlado de la muerte de la niña de 6 años atropellada a la salida del Colegio Montealto de Mirasierra (Madrid).

«Colegio el Hayedo de Montealto. Education. Creativity. Freedom», ha rotulado el programa tras un sketch de una niña poseída. «Broncano es un nihilista. Esta gente no respeta nada y se aprovechan de la indulgencia de un país que sí que tiene normas éticas y morales. No es humor. No con una niña de 6 años», ha afirmado el tuitero @MediMoral.

Y esa misma noche en la España Movistar… El chistaco. pic.twitter.com/Zv2MXxk2gW — JB (@Juanba_Ducal) November 9, 2021

Mientras, los padres de la niña -fallecida el pasado 4 de noviembre- han agradecido en una emotiva carta pública las muestras de cariño que les han mostrado desde el trágico accidente. «Os queremos. Estamos abrumados por tantísimas muestras de cariño pero como por el momento estamos metidos en nuestra cueva intentando curarnos unos a otros no sabemos ni la centésima parte de lo que estáis rezando», comienza la carta.

«Os aseguramos que vuestras oraciones nos sostienen. Se que lo estáis haciendo pero os ruego muchas oraciones por las otras dos familias y por María, la madre que le ha tocado, a nuestro parecer, el peor trago del accidente y una vez más le repetimos que se abandone en el Señor para darse cuenta que no tiene culpa alguna y que aunque sea incomprensible Nuestro Dios lo ha permitido para sacar bienes mayores», continúa.

Así, relatan que en el tanatorio les contaron varios testimonios de personas que estaban lejos de la fe y que gracias a su pequeña fueron a rezar el Rosario y salieron «muy reconfortados», y les emplazan a «que no lo dejen y continúen buscando al Señor para que le lleguen a conocer, amarle y dejarse amar por el».