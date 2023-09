El PSOE anuncia que no se va a reunir más con Feijóo porque el PP «está en manos de la ultraderecha»

El PSOE anuncia que no se va a reunir más con Feijóo...

Antes incluso de que Alberto Núñez Feijóo le proponga a Pedro Sánchez un segundo encuentro previo a su investidura, el PSOE ya ha dicho que «no». Porque «está en manos de la ultraderecha, como demuestra su otro pacto más que ha alcanzado en Murcia«, ha justificado este viernes la portavoz socialista, Pilar Alegría, a través de un vídeo grabado en Ferraz y difundido a los medios de comunicación.

Según critica en el cortometraje, «lo primero que tiene que hacer» Feijóo, «antes de pedir reuniones a los demás», es «aclararse con su propio partido». En ese sentido, ha matizado que el presidente del Gobierno en funciones aceptó el vis a vis de la semana pasada con el candidato popular por «cortesía institucional».

En esa cita, ha recordado Alegría, Sánchez puso sobre la mesa un único acuerdo para «renovar el CGPJ antes del 31 de diciembre, sea quien sea el presidente» y, por lo pronto, no ha recibido ninguna respuesta de Feijóo. Ante lo que denuncia la portavoz: «Sigue dilatando una situación que dura más de 1.700 días».

No vamos a reunirnos con un PP que está en manos de la ultraderecha, como demuestra su pacto con VOX en Murcia. Mientras la CDU alemana cierra la puerta a los ultras, ustedes les ponen la alfombra roja.@Pilar_Alegria pic.twitter.com/pTzNd7dEIA — PSOE (@PSOE) September 8, 2023

En cualquier caso, el verdadero motivo que esgrime el PSOE para rehusar otra cita con el PP, al menos hasta después de la investidura de Feijóo, es la alianza de este partido con Vox a nivel autonómico: «Son ustedes los renglones torcidos de la ultraderecha, mientras la CDU alemana cierra la puerta a los ultras, ustedes les ponen la alfombra roja».

Fuentes de Ferraz precisan a EL ESPAÑOL que, pese a las declaraciones proferidas por la portavoz del PSOE, los puentes con el PP no están rotos del todo. Porque Sánchez tiene previsto incluir a Feijóo en su ronda de consultas si el Rey le designa candidato a la investidura, toda vez que fracase la del candidato popular. «Ya hemos dicho que hablamos con todos menos con Vox».

Entendimiento PP-PSOE

Recientemente, este periódico adelantó que el PP, conocidas las exigencias de Puigdemont para apoyar una investidura, redoblaría la presión sobre el PSOE para alcanzar un gran «pacto de Estado» que dejara sin efecto a los independentistas. Feijóo considera que, al margen de repetir las elecciones o pactar con Junts, hay una tercera vía para dar estabilidad a España: un entendimiento entre PP y PSOE.

Con objeto de abordar esa posibilidad, el líder popular deslizó el miércoles que no tendría inconveniente en descolgar el teléfono para pedir a Sánchez un nuevo encuentro. La petición todavía no se había producido formalmente. Y no tiene pinta de que se vaya a producir, visto el anuncio realizado este viernes por Pilar Alegría a través de la citada comunicación videográfica.

La portavoz del PSOE ha cargado duramente contra Feijóo, a quien ha acusado de no tener «sentido de Estado», porque sólo lo preocupa su situación dentro del PP que será «cuestionada en cuanto acabe la investidura fake». Y ha añadido: «La irresponsabilidad de Feijóo la estamos pagando todos los ciudadanos. Retrasar el único gobierno viable, con Pedro Sánchez al frente, es utilizar a todo un país para aplazar los problemas internos de Feijóo».

Finalmente, y dado que ningún periodista ha podido formular ninguna pregunta, Alegría se ha referido implícitamente a la más que probable amnistía que el Gobierno está dispuesto a aprobar para los responsables del procés, condición de Puigdemont para apoyar la investidura: «No es la primera vez que el PSOE tiene que solucionar problemas generados del PP».

Antaño el Gobierno esgrimió a la gestión de Rajoy en Cataluña para justificar una de sus decisiones más controvertidas: la aprobación de los indultos para los condenados por el referéndum ilegal de Cataluña. Ante la previsión de un escenario similar, Alegría ya abona el terreno argumental: «Cuando planteamos soluciones, no solo nunca contamos con el apoyo del PP para nada, sino que solo tenemos enfrente ruido y desprecio hacia el PSOE».