El PSOE es un tumor (y II)

«A España no la va a conocer ni la madre que la parió».

Alfonso Guerra, 1982, en referencia a un posible gobierno socialista.

EL PSOE, HOY

Cuánta razón tenía don Alfonso cuando pronunció estas palabras. Tanta que a buen seguro ni él mismo se esperaba que cambiara tanto. Tanta que él mismo ha criticado al líder de su partido por los tejemanejes que se trae con los nacionalistas catalanes para que le apoyen en la investidura a Presidente del Gobierno, asegurando que el que ha cambiado ha sido «el otro», en referencia a Pedro Sánchez: «Yo no he sido desleal; más bien ha sido disidente el otro que ha ido cambiando».

En la primera parte de este artículo se ha hecho un repaso histórico a la manera, sobre todo, de obrar del PSOE, quedando claro, pensamos, que hasta que acabó la Guerra Civil en 1939 el partido del puño y la rosa fue un partido que defendía la revolución como medio para la toma del poder, es decir, que defendía el uso de la violencia. El PSOE de la Transición y de la democracia, por razones obvias, es otra cosa. Veamos.

Felipe González y Alfonso Guerra, hace ya unos añitos.

Es preciso apuntar, en primer lugar, que durante el franquismo el PSOE es absolutamente residual incluso en la clandestinidad; dicho de otro modo: la verdadera oposición, dentro de sus posibilidades, a Franco no es la del PSOE sino la del PCE. ¿Cómo es posible, entonces, que a la muerte del general «resucite» el Partido Socialista? Es posible simplemente porque, en puridad, es «resucitado». Asesinado Carrero Blanco, principal obstáculo para que España fuera un pelele en manos de EE. UU., las potencias que pilotan nuestra cacareada Transición necesitaban que ésta fuera tranquila; o sea, que España no podía ser comunista. Se necesitaba, por tanto, una izquierda dócil y maleable, que fue el PSOE. Y del lado derecho, la UCD. Los nuevos socialistas de Felipe González y Alfonso Guerra ya no son esos revolucionarios marxistas de hace unas décadas; hay un viraje hacia una cierta socialdemocracia y una aceptación del bipartidismo. Esto último cambiará con José Luis Rodríguez Zapatero. No es tanto que no acepte el bipartidismo como que, al igual que el PSOE revolucionario de Largo Caballero y compañía, no ve lícito que gobierne la derecha aun cuando resulte vencedora en los comicios. Por eso ese empeño, más allá del mero juego político, en identificar a la derecha con el mal intrínseco.

Pero hay algo más que cambiará con Zapatero: se produce un rechazo a la idea misma de España —si bien ya latente—, lo que sitúa al PSOE ideológicamente más cerca de los diferentes nacionalistas que del Partido Popular, cuando en otras cosas no están tan alejados pese a la retórica supuestamente antagonista que venden a los medios y las masas. España, ya saben, es en el imaginario progre ese engendro fascista y católico de Franco y los curas. En consecuencia, el nacionalismo español es el único malo, al contrario de los nacionalismos catalán, vasco, gallego, canario y lo que se tercie. Tenía razón Zapatero, eso sí, cuando dijo que ‘nación’ era un concepto «discutido y discutible»; lo malo es que sólo discute la nación española. Bajo su mandato se aprobó la Ley de Memoria Histórica —memoria de las maldades cometidas sólo por un bando, por supuesto—, la de «matrimonio» homosexual, la adopción de niños por estas parejas, propuso la famosa Alianza de Civilizaciones, la Ley de Igualdad e impuso en las escuelas la asignatura de «educación para la ciudadanía», o sea, adoctrinamiento progre. El PSC, su filial catalana —aunque a veces cuesta distinguir si no es más bien el PSOE la filial del PSC—, votó a favor del nuevo Estatuto de Cataluña que establecía que Cataluña «es una nación»; ésta sí indiscutible, por supuesto. El PSOE, evidentemente, estaba a favor de este nuevo e innecesario Estatuto. El propio ZP declaró que apoyaría la reforma del Estatuto que aprobara el Parlament catalán sin cuestionarse si era lo correcto o no. La polémica por la reforma del Estatut obligó a «lijarlo» y además la oposición presentó un recurso de inconstitucionalidad. Zapatero también anunció su intención de «dialogar con ETA», aunque la cosa no fue exactamente como esperaba. Fue en ese momento cuando se produjo, a nuestro juicio, un hecho de excepcional gravedad: el caso Faisán, en el que un supuesto miembro del aparato de extorsión de ETA recibió un chivatazo sobre una redada policial en ciernes. Es obvio que a alguien no le interesaba que en ese momento político se detuviera a miembros de o relacionados con ETA. Tampoco hace falta ser muy listo para saber de donde salió la orden de alertar al dueño del bar Faisán —supuesto miembro del aparato de extorsión etarra— sobre la operación policial. Es lo malo de la concepción política de la modernidad, compartida por todos los partidos: que todo vale; el fin justifica los medios.

Pedro Sánchez. De profesión, cambiador de opinión.

Y ya en nuestros días el Partido Socialista, con la aquiescencia de sus votantes, ha tenido a bien «obsequiarnos» con un personaje como Pedro Sánchez Castejón, probablemente el sujeto que ha ocupado la poltrona monclovita con menos escrúpulos para mentir, manipular e insultar la inteligencia de la gente. Lo de este individuo realmente no tiene nombre. Y lo peor es que no es él solo. Se ha rodeado de una serie de mentirosos sin escrúpulos como él que son capaces de sostener una día una cosa y al siguiente la contraria sin ponerse colorados, y encima tienen los cojones de decir que no mienten sino que «cambian de opinión». ¿Existe una manera más descarada de llamar estúpidos a los ciudadanos? ¡Y les siguen votando! Para muestra, un botón; o varios (vídeo recopilación de El Debate aquí):

Salvador Illa: «La amnistía no es factible desde el punto de vista del respeto al Estado de Derecho (RAC-1, 24 de julio, un día después de las elecciones).

Salvador Illa: «Ni amnistía ni nada de eso».

María Jesús Montero, ministra de Hacienda: «En nuestro país, cualquier persona, cuando se separa de la ley (…) tiene que ser juzgada. A partir de ahí lo importante sería que el señor Puigdemont responda ante la justicia española».

Otra más de la Montero: «Lo digo claramente: no lo va a haber, referéndum. No es constitucional. Los indultos son constitucionales. El referéndum no. Tampoco la amnistía. Y como este gobierno no se va a saltar la Constitución…».

Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior: «La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico».

Miquel Iceta, intervención parlamentaria: «(…) siempre preservando la Constitución. Con nosotros la ley se cumple en todo el territorio. ¡Con nosotros España no corre peligro! ¡No va a haber amnistía! ¡No va a haber autodeterminación!». Que lceta diga que con ellos España no corre peligro es para echar a correr sin mirar atrás.

Carmen Calvo: «[la amnistía] no es planteable en un Estado constitucional democrático porque sería suprimir uno de los tres poderes del Estado que es el judicial».

Pedro Sánchez en debate con Pablo Casado, sobre Carles Puigdemont: «Yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia».

Pedro Sánchez en el programa Al rojo vivo (La Sexta): «[la amnistía] es algo que desde luego este Gobierno no va a aceptar. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación ni lo habrá. No lo habrá primero por convicción personal y política. En segundo lugar porque la Constitución (…) [no] reconoce el derecho a la segregación»

Pedro Sánchez, AHORA: «Lo he comentado siempre. Una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial».

Y así todo. Lo mismo con los indultos y con la malversación. Donde dije digo, digo Diego. Y adelante, que al fin y al cabo no tiene consecuencias porque la masa borreguil nos sigue votando. Ya lo dijo Theodore Kaczynski, Unabomber: «Diversos pensadores han señalado que el izquierdismo es un tipo de religión. No lo es en el estricto sentido de la palabra porque esta doctrina no postula la existencia de ningún ser supranatural. Pero para los izquierdistas, su doctrina juega el mismo papel psicológico que para mucha gente la religión. NECESITAN creer en el izquierdismo, juega un papel vital en su economía psicológica. Sus creencias no son fácilmente modificables por la lógica o por los hechos. Tienen una profunda convicción de que es moralmente Correcto con una C mayúscula y que no sólo tiene el derecho sino el deber de imponer su moral a todo el mundo».

Claro que habrá amnistía. Claro que habrá referéndum de autodeterminación. Lo llamarán de otra manera y arreando. Al estilo de lo que ha hecho esta misma semana Jordi Évole, interpelado por un periodista sobre el etarra Josu Ternera. Le ha calificado de «militante»; cuando el periodista le responde que Ternera es un asesino y no un militante, Évole contesta que «yo lo completaría diciendo un militante fanático (…) no quiero utilizar otro tipo de terminología (…) no creo que debamos entrar en ese tipo de calificaciones». Suponemos que esto es parte del «progreso», manipular el lenguaje para modificar la realidad.

Esto es el PSOE, una calamidad, un tumor que le ha salido a España por traicionarse a sí misma, por dejar de ser lo que era, por negarse. Y no, no es que los demás sean buenos, ni por asomo. Al final todos comparten, más o menos, la misma concepción maquiavélica de la política donde, para hacerse con el poder, prácticamente todo vale: mentir, difamar, manipular, tergiversar, cambiar de opinión, promover el odio al otro… No tienen las menores nociones de bien y mal o, peor aún, les da igual. Es la política de la modernidad. A disfrutarla.

LO RONDINAIRE

