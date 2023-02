El PSOE lleva la coalición al límite al registrar la reforma de la ley del ‘sólo sí es sí’ sin Podemos

El PSOE ha registrado este lunes de manera telemática la Proposición de Ley para reformar la ley del «sólo del sí es sí». Los socialistas lo han hecho en solitario tras no alcanzar un acuerdo con Irene Montero.

El portavoz del PSOE, Patxi López, ha reconocido que «el problema estaba siendo que había resoluciones que rebajan la condena» y que, por ello, «aumentamos las condenas y acotamos la horquilla de esas condenas para que sean más ajustadas y sean más correctas».

Con esta Proposición, los tipos básicos relativos a la violación se recuperan del Código Penal anterior a la ley del «sí es sí» y se hacen reajustes también en lo referente a los menores. La «corrección» no permitirá parar el goteo de casos, que ya son más de 400 casos, pero sí que se puedan hacer más rebajas en el futuro.

Junto a Patxi López ha estado la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, que pese a las casi 400 rebajas de condenas ha afirmado que «es una buena ley» pero que «la mejor forma de defender la ley de libertad sexual es reconocer que no estaba funcionando adecuadamente» . Tras registrar la Proposición, se abre el periodo de enmiendas y esperan tramitar la iniciativa «este mismo mes» para tenerla aprobada antes de marzo.

Rechazando al PP

Los socialistas han presentado esta Proposición en solitario ya que las negociaciones con Irene Montero «no avanzaban» pero han añadido que esto «no agota las negociaciones» porque «ahora se abre el periodo de enmiendas».

Es decir, ven más viable un pacto con Unidas Podemos que con el ministerio de Igualdad. De lo contrario, los votos de los populares podrían ser clave pero López ha afirmado que no negociarán con el PP porque «no quiere esta ley». «No hemos negociado nada con nadie que sean nuestros socios», ha sentenciado

Violencia e intimidación

Durante los últimos días, PSOE y Podemos han estado negociando la reforma del ley del «sólo sí es sí» y las divergencias han estado en torno a la violencia e intimidación. Igualdad no quería que apareciese ya que consideraba que suponía un «calvario probatorio» y «acaban con el consentimiento»

Relacionado



Pero en la exposición de motivos de la Proposición, los socialistas han dejado por escrito que «se deben establecer unas penas distintas y más graves para las agresiones sexuales cuando se realizan con violencia o intimidación» pese a que, en aras de un acuerdo, la Proposición del PSOE ha rechazado incluirlo como «agravante» pero, a la vez, han añadido una modificación en el artículo 178 en la que con cualquier tipo de herida o lesión podrá servir para probar que no ha habido consentimiento.

No tocamos el artículo del consentimiento», ha añadido Patxi López mientras que Andrea Fernández ha defendido que «si hay violencia o intimidación, en ningún caso se puede entender que haya consentimiento».

Podemos, enfadado

La decisión del PSOE de presentar la Proposición sin Podemos no ha gustado al entorno de Irene Montero. «Es una decisión del PSOE que no nos han comunicado. Es inexplicable que teniendo opciones para el acuerdo deciden romper para presentar la misma propuesta que el PP», afirman en el Ministerio donde acusan a sus socios de Gobierno de «volver al esquema» antiguo y acabar «con el consentimiento». Pese a todo, en la formación morada afirman que siguen negociando para ver si logran un pacto in extremis.

Un plazo que finalizó el viernes

Durante la reunión de maitines del pasado lunes en La Moncloa, Pedro Sánchez afirmó que la polémica por la ley del «sólo sí es sí» debería solucionarse a lo largo de esa semana mediante una Proposición de Ley que debería registrarse el viernes. Durante toda la semana, se produjo una dura negociación entre Justicia e Igualdad con varios borradores pero sin lograr acuerdo.

Sánchez incluso añadió unos días más a la negociación y la fecha límite pasó del viernes al lunes. «Se hará con o sin Podemos«, repetían en el PSOE al ver que no había ningún principio de acuerdo e Igualdad no accedía a incluir los supuestos de violencia e intimidación, tal y como pedían los expertos del ministerio de Justicia.

Irene Montero incluso convocó un mitin a favor de la ley. Fue este pasado domingo en el Círculo de Bellas Artes donde la ministra de Igualdad ridiculizó la propuesta de Justicia, la vinculó con el PP y aseguró que su ley «está bien hecha» pese a que ya son casi 400 los violadores que han visto rebajada su condena.