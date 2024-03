El PSOE niega que esté negociando con ERC un referéndum y el PP le recuerda que «los independentistas no mienten»

La política española parece haberse convertido en una especie del cuento infantil de «Pedro y el lobo«. Tras negar que fuese a pactar con los separatistas, aplicar indultos a los condenados, reformar el delito de sedición o hacer una ley de amnistía a cambio de su investidura, ahora Sánchez contempla cómo la mayoría de formaciones no se cree cuando dice que no habrá referéndum.

Este domingo, la fugada Marta Rovira aseguró que estaban negociando con el Gobierno un referéndum de autodeterminación para Cataluña». Una afirmación que fue negada por la portavoz de Ferraz. «El PSOE no está en ninguna negociación que hable de rupturas, divisiones o referéndums», aseguraba en una entrevista en TVE la portavoz de la Ejecutiva Federal, Esther Peña, que ponía como ejemplo aquellas medidas de las que renegaban hasta hace sólo unos años. «La amnistía o los indultos son la prueba de ir unidos», añadía mientras prometía que al PSOE «no le encontrarán en fórmulas que dividan».

Sánchez está atrapado en una mentira

En el PP no se creen al PSOE porque «los independentistas no mienten». «Nos dicen cuál es su hoja de ruta y qué van a hacer, no hay más que escuchar a Rovira desde Ginebra», añadía el portavoz Borja Sémper desde Génova quien también recordaba las últimas palabras de Oriol Junqueras en esa línea.

El portavoz popular, tras celebrar un Comité de Dirección antes de irse de vacaciones de Semana Santa, también cargaba contra la política de apaciguamiento que ha aplicado la Moncloa con el separatismo. Borja Sémper consideraba que la ley de amnistía, que ahora está tramitándose en el Senado, «no va a ser suficiente para saciar las ansias independentistas, como no lo fueron los indultos, la rebaja del delito de malversación o la eliminación del delito de sedición» y que el «objetivo político del independentismo es alcanzar la independencia de Cataluña».

Para Sémper, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, «es un hombre atrapado en la mentira» y es «rehén» de Puigdemont que tiene un proyecto «insaciable» El portavoz popular auguraba que se están sentando las bases para un nuevo proceso separatista ya que se está volviendo «a punto cero» del procés. «El Estado de derecho y la sociedad catalana desactivaron el procés pero Sánchez lo vuelve a activar», sentenciaba.

Tampoco en Vox se creen al PSOE. Su portavoz, José Antonio Fúster, recordaba incumplimientos pasados de Sánchez y señalaba que el partido socialista «se suele desvincular siempre de ciertas cosas que luego ocurren» como «con los indultos primero y después con la amnistía», sobre los que también «se desvinculó».