El PSOE se lanzó a corregir la ley del «sí es sí» tras constatar que les hacía más daño que la malversación

La reforma del sí es sí, de la que ya se han visto beneficiados más de 400 violadores, era uno de los principales obstáculos del PSOE para las elecciones de mayo. Un malestar que compartían en privado los barones y los alcaldes del PSOE que se juegan su reelección.

«Una china en el zapato», aseguran en la dirección de Ferraz donde creen que el goteo de casos les puede hacer más daño que el de la también controvertida reforma de la malversación, donde confían en tenerlo todo más atado.

En la dirección del partido creen que, en el caso del cambio del Código Penal para satisfacer a ERC, todo está más medido gracias al decreto de la Fiscalía de Álvaro García Ortiz que unifica criterios y que busca moderar su impacto «como consecuencia de la posibilidad de revisión de sentencias» a la baja.

¿No se podía saber?

Sin embargo, en el caso de la ley del «sólo sí es sí» en el PSOE se defienden asegurando que «no podían anticipar lo que iba a suceder«, pese a que algunos informes y algunos partidos ya apuntaron que esa podría ser unas de las consecuencias de la norma impulsada desde Igualdad. Unos balones que también despejan desde Justicia recordando que, cuando se aprobó la ley, la actual ministra era senadora.

«Hemos esperado a ver cómo se iba asentando la jurisprudencia y la posición del Tribunal Supremo y de la Fiscalía», explicaba este lunes Patxi López para defender porqué ahora presentaban la Proposición y no hace tres meses, cuando empezó el primer goteo de casos.

Construyendo leyes, no relatos

La propia ministra de Justicia, Pilar Llop, en una conversación con periodistas, aseguraba este lunes que en su ministerio «construyen leyes, no relatos«. «Los jueces aplican leyes, no relatos. Y lo que cambia la vida de la gente son las leyes, no los relatos», afirmaba la artífice de esta contrarreforma a la ley del «sí es sí».

Relacionado



En su entorno lamentan que hay determinadas ideas, difundidas por Podemos, que luego no encajan a la hora de aplicarlas, ya que no se puede traducir al Código Penal. Por eso, en su Ministerio abogan por la subida de penas. «Es un decisión política y en eso hay que tener valentía, determinación y hacer lo que se tiene que hacer», añadía Llop.

Contra las propuestas de Podemos

Desde diciembre, Justicia e Igualdad intercambiaron varios borradores. Ninguno de los enviados desde el entorno de Irene Montero convencían a Pilar Llop donde defienden su tono discreto durante las negociaciones.

En Justicia lamentan los agravantes genéricos que proponían sus compañeras en el Gobierno, que podrían disparar las condenas hasta 15 años, y les reprochan la poca solvencia técnica de sus propuestas. Pese a todo, en el grupo parlamentario evitan cargar las tintas contra su socio de coalición ya que creen que es mejor dar soluciones que buscar culpables.