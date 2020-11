El R2D2 anti-coronavirus: un robot usa destellos de luz p…

02 de noviembre de 2020 (11:46 CET)

La ciencia ficción y la realidad a veces se entrecruzan. Un colegio en el departamento francés de Eure ha empezado a usar el robot Lightstrike, un artefacto que recuerda al mítico R2D2 de Star Wars que usa destellos de luz para desinfectar las aulas del centro educativo en ausencia de clientes.

Este aparato se creó en Estados Unidos con un uso puramente médico. Según ha publicado Franceinfo, Lightstrike se diseñó con el objetivo de desinfectar los quirófanos de los hospitales a partir de los llamados rayos UVC, un tipo de onda ultravioleta que tiene más energía que otros de la misma familia.

El robot está equipado con una lámpara que funciona con luz pulsada, que lanza en la habitación 67 destellos por segundo de este tipo de radiación. Lightstrike funcionaría mejor que la desinfección con productos químicos que solo serían efectivos al 60%. Su UVC neutraliza todos los virus en un área de 9m² en 2 minutos. Financiado por el departamento de Eure, el robot cuesta 1200 euros cada día de uso.

Los peligros de este método de desinfección

Este tipo de rayos son más fiables que otros rayos ultravioletas, aunque este tipo de radiación es peligrosa si no se gestiona con precaución. Según la American Cancer Society, «tienen más energía que otros tipos de rayos UV, pero no penetran nuestra atmósfera y no están en la luz solar. No son normalmente una causa de cáncer de piel». Pese a ello, el aparato solo se aplica cuando el aula está completamente vacía.

Este sistema de esterilización de espacios está más que comprobado. Su descubrimiento se remonta a 1878, y se ha convertido en un imprescindible de la esterilización, puesto que se usa todos los días en hospitales, aviones, oficinas e incluso algunas fábricas de alimentación.

Según ha recogido la BBC, en China este sistema se usa todas las noches para desinfectar los autobuses. También en hospitales, con robots han estado limpiado los pisos de hospitales con esta luz. Incluso los bancos han desinfectado dinero con este método.

No apto para desinfectar personas

Este método no sirve para desinfectar personas. La comunidad científica vivió con estupor que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, irradiara los cuerpos de los pacientes de Covid-19 con luz ultravioleta para curarles o «simplemente con una luz potente».

La ocurrencia de Donald Trump fue rápidamente desmentida y criticada por las autoridades sanitarias. Inlcuso la Organización Mundial de la Salud (OMS) se apresuró en corregir al presidente de los Estados Unidos: «La radiación UV puede causar irritación en la piel y dañar los ojos».

Avances contra la pandemia: vacuna de AstraZeneca

Los avances contra la enfermedad también se suceden en el ámbito sanitario. AstraZeneca prevé que si los últimos ensayos clínicos de las vacunas arrojan buenos resultados se podrá, a finales de noviembre o a principios de diciembre, disponer del fármaco para la inmunidad.

La farmacéutica, que desarrolla este proyecto de la mano de la Universidad de Oxford, prevé 3 billones de vacunas para enero y que en el primer trimestre de 2021 la vacunación ya esté avanzada. Así lo ha defendido el director mundial de I+D del área de oncología de la farmacéutica británica AstraZeneca, el doctor Josep Baselga, en una entrevista en El Món a RAC1.

«A principios de año tendremos 3 billones (3.000 millones) de dosis de AstraZeneca y supongo que el resto tendrán cifras similares. No podemos esperar seis meses, la tragedia sería tenerla y tener que comenzarla a producir». El investigador del laboratorio farmacéutico ha asegurado que la vacuna no será para Estados Unidos o para Europa, sino que tiene una vocación global y que se venderán a precio de coste, que está fijado en dos euros.