El régimen castrista amenaza con penas de cárcel a los que participen en la movilización disidente del 15-N

La dictadura castrista ha amenazado con un apagón digital de internet en todo el país y con condenas de prisión de 10 o 15 años a los que se atrevan a reclamar libertad en la manifestación disidente prevista para el próximo 15 de noviembre.

Así, son muchos los que creen que la represión de la marcha será «mucho más intensa» que la vivida en la protesta del 11 de julio. «Va a haber represión (…) va a ser mucho más intensa», ha aseverado el expreso político cubano Ángel Francisco de Fana, que ha puesto el foco en que ahora el Gobierno de Miguel Díaz-Canel está «preparado» y ha recordado que la tiranía «ha enseñado en la televisión grupos paramilitares» armados «con garrotes de madera» y «diciendo ‘con esto les vamos a golpear a los que salgan a protestar’».

En este sentido, ha alertado de que Canel y sus secuaces «impedirán que los periodistas puedan entrar, van a militarizar posiblemente las calles, cortarán los servicios de internet». «Todo eso es de esperarse porque esa ha sido la conducta usual de la dictadura contra su pueblo», ha añadido.

El levantamiento popular de julio en Cuba reunió a miles de personas que protestaban por la falta de libertad y de medicinas y alimentos. Datos recientes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) muestran que en octubre se produjeron en Cuba al menos 579 acciones represivas, 80 de ellas detenciones arbitrarias. Entre los abusos más utilizados contra disidentes, periodistas independientes y artistas están el sitio de viviendas, las citaciones policiales, el hostigamiento y las amenazas.

De Fana y el también expreso político Luis Zúñiga, que se encuentran en España para presentar la película ‘Plantados’, una historia sobre los presos encarcelados en el inicio de la dictadura de Fidel Castro, han coincidido en reseñar el poder de la juventud cubana para oponerse al régimen, unos jóvenes que quieren «libertad», «vivir en democracia» y «vivir con posibilidades de trabajar y ser prósperos gracias a su trabajo», en palabras de De Fana, que ha hecho hincapié en que «el liderazgo de la oposición en Cuba está dentro de la isla».

No obstante, De Fana no ha podido precisar si el 15 de noviembre marcará el fin de la dictadura, aunque se ha mostrado rotundo al asegurar que no tiene la más mínima duda de que «se van a continuar produciendo acontecimientos que van a dar al traste con la tiranía».

A su juicio, el liderazgo del régimen, relacionado con el narcotráfico y con la expansión izquierda en el mundo, está «desprestigiado». «El presidente designado (Díaz-Canel) no tiene autoridad, es un monigote de Raúl Castro y del resto del comité central del Partido Comunista», ha agregado.

Ambos, que se negaron a someterse a un plan de reeducación a cambio de reducir sus condenas, por lo que fueron objeto de vejaciones y torturas, ven el futuro de Cuba con esperanza y han reconocido que las protestas del 11 de julio pusieron de nuevo la situación de la isla en el ojo público. «Ha habido un poco de renacer en cuanto a la atención con el tema cubano», ha admitido De Fana, subrayando que la atención les «alienta». Zúñiga, por su parte, ve «justo» que la comunidad internacional «mostrara un poco de solidaridad con esos jóvenes cubanos que con ese riesgo salen a la calle por amor a la libertad».