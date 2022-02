El régimen de Arce amplía tres meses más la condena contra Áñez

El Juzgado Décimo de Instrucción Penal de La Paz ha ampliado este domingo a tres meses la prisión preventiva de la expresidente de Bolivia Jeanine Áñez, que inició su huelga de hambre hace trece días, en vísperas de la apertura del juicio.

«Me siguen castigando a gusto de mis verdugos. El caso de terrorismo no existe, nada prueban desde que me secuestraron. Soy inocente y presa política hace once meses. En lugar de devolver mi libertad, han ampliado mi condena por tres meses más. Sigo mi huelga contra la (In)Justicia», ha publicado áñez en su cuenta oficial de Twitter.

Me siguen castigando a gusto de mis verdugos. El caso de terrorismo no existe, nada prueban desde que me secuestraron. Soy inocente y presa política hace 11 meses. En lugar de devolver mi libertad, han ampliado mi condena por tres meses más. Sigo mi huelga contra la (In)Justicia. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) February 21, 2022

Además, la expresidente boliviana ha denunciado que no ha sido valorada en ningún momento por «el director del Hospital de Clínicas ni por médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)».

No he sido valorada en ningún momento por el director del Hospital de Clínicas ni por ningún galeno de ese nosocomio ni por médicos del IDIF.

Tampoco he sido valorada ni auscultada por el médico psiquiatra de apellido Málaga.

Faltan vergonzosamente a la verdad.

La solicitud de la ampliación de la detención de Áñez la han emitido el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, tal y como recoge ‘Bolivian Daily’.

La ampliación de la condena se produce un día después de que Áñez denunciara que sufre «tortura psicológica» por parte de los funcionarios del centro penitenciario del régimen de Arce en el que está recluida tras once meses en prisión preventiva.

La familia y abogados de Áñez señalaron que desde el pasado viernes no han podido realizar visitas a la exmandataria por lo que presentaron la acción de libertad.

En este sentido, el Juez de Instrucción Penal de La Paz rechazó la acción de libertad interpuesta por Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez.