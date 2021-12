El ridículo y «espontáneo» homenaje a la di-pu-ta-da (Video del esperpento)

Voxes críticas (Remitido).- Sois tan ridículos que uno ya no sabe si reír o llorar.

El único que se libra aquí y que encantados contraríamos para una boda pachanguera, es al que haya hecho el vídeo, suponemos que se trata del amigo “Jeta”. Desde luego es un fenómeno y merece un Oscar al mejor cámara de Vox Málaga. Esta vez lo ha bordado. Eran los mismos 60 de siempre, con tres cargos orgánicos por cada afiliado, bien distribuidos para que parecieran más, y que diera la impresión de que la Rueda había petado Vistalegre.

Sois patéticos y ridículos y con estas fantochadas y mamarrachadas insultáis la inteligencia de la afiliación. En serio, ¿nos subestimais de tan esperpéntico modo? El problema para vosotros es que las bases, hagáis lo que hagáis, os tienen ya muy calados. Ya conocemos todos vuestros embustes. Tenéis más trampas que el rostro de “Barbie”.

Se os conoce bien y justo los que más fervorosamente aplaudis, sois los que más criticais a la di-pu-ta-da.

Señor concejal José Rodríguez, no presuma de union y lealtad porque son muchos los que le pueden dejar con las patitas colgando. Hace unos días usted se dirigió a Pulido a través de una tercera persona para felicitarle por el trabajo de la Plataforma Antigestora contra los inútiles de la gestora. Esto es lo que tienen los intercambios de pareja política. ¡Hay que ser…!

Pero no se haga tantas esperanzas. Usted no repetirá en las próximas elecciones municipales, y con usted todo ese grupito que juega a Sherlock Holmes y se hace pasar por “la mano derecha de Abascal” para conseguir cierta documentación que puede comprometer a ciertos integrantes de la gestora. Y si no, pregúntele a su amiga, “la doctora de Vox”. Game over concejal!

La verdad es que sois todos unos expertos, sí, unos expertos en el arte de la genuflexión.

Es la primera vez que podemos ver a tanto esperpento reunido en un mismo lugar. Y todo para rendirle un “espontáneo” homenaje a la di-pu-ta-da. Lo más esperpéntico sin embargo es que “Barbie” ya lo sabía y, sin embargo, finge emocionarse ante “la sorpresa”. Falsa hasta decir basta.

Desconocemos si a esta mujer se le ha terminado de secar el cerebro o ha recibido clases de interpretación de Mari Carmen, su madre, de gran experiencia televisiva tras su paso por “First Date” para buscar novio. Sois más divertidos que Jaimito, y ya es difícil. Señores, vayan comprando palomitas que la cosa en Málaga y municipios promete.

Comentan “las malas lenguas” que en el PP de Málaga están encantados y no saben como agradeceros la excelente labor que la gestora de Vox Málaga está realizando en pro de sus intereses. Seguid así que lo estáis bordando, mamarrachos y mamarrachas, y usted, di-pu-ta-da, la primera.

