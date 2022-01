El riesgo de miocarditis aumenta con las vacunas ARNm y crece en cada dosis

Redacción Médica.- La evidencia científica constata el vínculo entre las vacunas covid de ARN mensajero y la posibilidad de padecer inflamaciones en el corazón como la miocarditis. Un riesgo que, aunque es sensiblemente menor que cuando se produce una infección natural, se incrementa a medida que se inoculan dosis de refuerzo, según un estudio de preprints encabezado por investigadores de la Universidad de Oxford.

Dicho estudio sobre el riesgo de miocarditis por la vacunas covid, publicado en el portal medRxiv, señala que la posibilidad de sufrir esta afección aumenta durante un periodo que va desde el primer día hasta los 28 tras la administración de la segunda dosis de una vacuna de ARN mensajero, entre las que se incluyen las de Pfizer/Biontech y Moderna.

La investigación ha tenido en cuenta una serie de casos autocontrolados de más de 42 millones de personas con una edad superior a los 13 años. De estas, 10,9 millones habían recibido una tercera dosis de la vacuna en el momento de llevarse a cabo el estudio, y 2.539 fueron hospitalizadas o murieron por miocarditis (556 tras la inoculación de cualquier dosis de la vacuna). Es decir, el 0,006 por ciento.

El riesgo es sustancialmente superior en los varones menores de 40 años, según la misma fuente. En concreto, los resultados del estudio reflejan que el número de episodios de miocarditis en esta cohorte de población se incrementó en un 43,5 por ciento (hasta los 56 casos) durante los 28 días posteriores a la inoculación de una segunda dosis de Pfizer. En el caso de Moderna, dicho incremento fue del 350 por ciento (28 casos más, hasta los 36).

“En mujeres menores de 40 años solo observamos un mayor riesgo de miocarditis en los 28 días posteriores a la administración de la segunda dosis de la vacuna de Moderna”, destacan los investigadores. De hecho, indican que “el número de eventos fue pequeño” entre las mujeres, y que en las mayores de esa edad “no se encontró asociación entre miocarditis y la vacunación”.

Los investigadores británicos recuerdan que el artículo es “una versión preliminar que aún no ha sido certificada por la revisión de sus pares y, por lo tanto, no debe utilizarse para la guía de la práctica clínica”. No obstante, inciden en que existe “una necesidad urgente de evaluar el riesgo asociado a una tercera inoculación, especialmente ahora que los países han acelerado el proceso para combatir al a variante Ómicron”.

Miocarditis por vacunación covid en España



Hasta el 12 de diciembre de 2021, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) había registrado 240 casos de miocarditis y/o pericarditis tras la administración de la vacuna de Pfizer, de la que hasta esa misma fecha se habían administrado más de 51 millones de dosis. Asimismo se notificaron 81 episodios de esta enfermedad tras la inoculación del suero de Moderna (9,5 millones de dosis administradas).

De hecho, en ambos casos la Aemps apunta que “los datos disponibles sugieren que el curso de las miocarditis y pericarditis que pueden aparecer tras la administración de estas vacunas no es diferente de las que se presentan independientemente de la vacunación, que habitualmente mejoran con reposo o tratamiento”.

Esta cifra acompaña a las declaraciones de Alberto García Lledó, portavoz de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), que subrayaba que solo hay “10 casos (de miocarditis) por cada 100.000 vacunados” y que, por lo tanto, “el riesgo de no vacunar es mayor a que la vacuna cause miocarditis”.

Dolor torácico, disnea y palpitaciones, que pueden acompañarse de arritmias y evolucionar a insuficiencia cardíaca. Estos son los síntomas y signos de sospecha de los casos de miocarditis, aunque su curso es habitualmente benigno.

Por ello, García Lledó ha recalcado que “desde la SEC queremos transmitir que esto puede suceder y que, en el caso de que ocurra, el paciente no tiene que angustiarse, ya que los médicos tenemos la obligación de estar pendientes de los pacientes vacunados porque esto puede pasar y hay que diagnosticarlo”.

