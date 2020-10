El señor Rivera publica un libro, por Javier Melero

En nuestro país se lee poco, pero se publica mucho, lo que lleva a pensar que hay mucha más gente escribiendo libros que leyéndolos. Aunque, vistos los libros en cuestión, la escasa afición a la lectura tampoco es cosa que deba sorprender demasiado. Sobre todo, los que son obra de personas cuyo tirón mediático pretende rentabilizarse por las editoriales, en una lógica de producto que, con alguna frecuencia, suele ir en menoscabo de su nivel. Por eso habría que preguntarse si son más cultos quienes leen según qué libros que quienes no lo hacen.

De entre estos destacan las memorias de los políticos que –por razones frecuentemente ajenas a su voluntad– se ven cesantes y se sienten, al fin, libres para alumbrarnos con sus reflexiones. Felices con una libertad, por cierto, que en nada parecían echar en falta mientras se mantenían en sus cargos. A ese género pertenecen las que bajo el título de Un ciudadano libre acaba de publicar el señor Rivera y a las que auguro un cierto éxito, dados los libros que aparecen en las listas de los más ­vendidos.

Incluso para acumular tópicos y frases hechas hay que tener una cierta gracia

El incauto lector podría creer que la obra aporta alguna revelación o alguna clave de interés sobre el ascenso y caída del partido Cs y su máximo responsable; o una reflexión más o menos profunda sobre los mecanismos del liderazgo y de su pérdida, pero lo cierto es que no hay tal cosa, y que las expansiones literarias del señor Rivera recuerdan aquella frase de Fellini en la película 8 ½ : “No tengo nada que decir, pero quiero decirlo igualmente”. Y eso que el tema del liderazgo, en un partido tan dado al culto a la personalidad como Cs, hubiera merecido alguna atención. Sobre todo, en su caso, que ejemplifica a la perfección el principio de Peter, según el cual una persona que es competente en ciertos niveles, antes o después, alcanza uno en el que es incompetente.

El señor Rivera, que ha sido un hombre loado hasta el empalago por propios y extraños como un hábil comunicador, reconoce como único error en la debacle de su partido un fallo de comunicación: no haber sabido trasladar al electorado las maldades sin cuento del señor Sánchez y su “banda”. Esto resulta cuando menos curioso, desde el momento en que al señor Rivera tan solo le faltó darle al señor Sánchez algún coscorrón al pasar a su lado. Y cuando de la lamentable descortesía del lenguaje de los políticos en los últimos tiempos, una parte de la responsabilidad es del propio señor Rivera, que es de ese tipo de personas que tienden a confundir la firmeza en las convicciones con la agresividad más hiperbólica al expresarlas. Como abogado, el señor Rivera debería saber que las argumentaciones excesivas acaban desacreditando la pretensión por la que se litiga. Así, cuando todo es traición nada lo es. Lo mismo cuando todo es funesto, o ­todo atenta contra España, o todo divide a los ciudadanos. Nada sustancioso hallará tampoco el lector sobre la lamentable gestión del éxito en las elecciones catalanas, ni sobre el papel de la señora Arrimadas. Es una lástima, porque la cuestión hubiera dado su juego, máxime cuando, por decirlo en términos literarios, el liderazgo del señor Rivera fue una tragedia, y el de la señora Arrimadas está siendo una comedia.

Con excepción de algún capítulo (como el segundo, dedicado a cuestiones personales y familiares y escrito con respetable emoción), la sensación general que las páginas del libro transmiten es la de la más completa inanidad. Una recopilación de esos tuits a los que el autor es tan dado y que en algunos casos llegan a producir una cierta vergüenza ajena. Como: “Puedo decir que el tiempo que me he dedicado a la política me ha dado la oportunidad de crecer como persona porque he tratado a grandes personas” y tantas otras frases de similar nivel que acaban formando un compendio de trivialidades un tanto plomizo y de escasa relevancia.

Para completar mi desazón tras su lectura –pues en los remotos tiempos de su fundación simpaticé con los que parecían los propósitos del partido del señor Rivera–, Un ciudadano libre coexiste en las librerías con los dos volúmenes recién aparecidos del libro del señor Puigdemont que –se piense lo que se piense de su acción política o, incluso, de su persona– ofrecen información novedosa de gran interés, incurren escasamente en lugares comunes y, además, están sorprendentemente bien escritos.

Y es que incluso para acumular tópicos y frases hechas hay que tener una cierta gracia. El famoso jugador de béisbol Yogi Berra, tan famoso que inspiró al entrañable oso Yogi de los dibujos animados, elevó (tal vez sin saberlo) las frases más manidas y ramplonas al nivel de auténticas obras de arte y acabó siendo más conocido por ellas que por su talento en los estadios. Son auténticos compendios de filosofía y memorables piezas de colección. Por ejemplo: “Ve siempre a los funerales de los demás porque si no ellos no irán al tuyo”, “La mitad de las mentiras que dicen de mí no son verdad”, o “La teoría y la práctica son iguales en teoría y diferentes en la práctica”. Y en el libro del señor Rivera la gracia brilla por su ausencia.