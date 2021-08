El sindicato de maestros se revuelve contra López Obrador por no aceptar sus demandas – La Gaceta de la Iberosfera

Miembros de la organización sindical Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han vuelto a impedir el paso del vehículo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante un trayecto en Chiapas.

En esta ocasión, el mandatario se dirigía a inaugurar un hospital cuando unos cien miembros del CNTE han bloqueado su vehículo durante unos diez minutos, con el objetivo de establecer una mesa de negociación con el Ejecutivo, ha recogido el diario ‘El Universal’.

Durante el bloqueo, uno de los líderes de la CNTE ha pedido a López Obrador que se bajara del vehículo para escuchar las demandas de los profesores, lo que no ha ocurrido. «Le vamos a permitir el paso al presidente, somos personas educadas que queremos el diálogo y el bien del país», ha asegurado posteriormente el líder sindical, que ha remarcado que los profesores esperan una mesa donde «se resuelvan de fondo las problemáticas de los maestros».

Tras el bloqueo, ya durante la inauguración del hospital, López Obrador ha señalado que este tipo de actos son un asunto «meramente político y politiquero» y ha asegurado que buscan «dejar mal» al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón.

En este contexto, ha insistido en que, en su calidad de presidente de México, «no puede ser el rehén de nadie». «A lo mejor otros presidentes, pero otro presidente legal y legítimamente constituido no puede esconderse, no puede huir, no puede ser rehén de nadie», ha incidido, antes de remarcar que el Gobierno no tiene «nada pendiente» con los profesores de Chiapas.

La CNTE también impidió el paso de López Obrador a diversas ubicaciones de Chiapas el sábado y el viernes, una acción que persigue la instalación de una mesa de negociación con el Gobierno mexicano para dar solución a sus demandas.