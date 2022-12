El TC admite el recurso del PP y rechaza recusar a los dos magistrados que pedían PSOE y UP

Decidirá ahora si adopta medidas cautelarísimas y paraliza el golpe de Sánchez al Poder Judicial antes de que llegue al Senado.

El Pleno del Constitucional ha rechazado las recusaciones plateadas por Unidas Podemos y el PSOE contra el presidente del tribunal, Pedro González Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez. La votación ha tenido lugar esta tarde y se ha saldado con seis votos frente a cinco, lo cual evidencia la honda división existente en el alto tribunal.

Tras esto, el Alto Tribunal ha decidido aceptar a trámite el recurso de amparo presentado por el PP contra el plan del Gobierno para derogar la sedición, rebajar la malversación y modificar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del propio TC.

Feijóo: «O el Gobierno o España»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arengado a su partido para vencer a Pedro Sánchez desde un proyecto «sin etiquetas» porque la situación de España no es «de siglas»: «Ya no es Génova o Ferraz, no es derecha o izquierda, no es centralismo, federalismo o independentismo, esta vez no: esta vez es este Gobierno o España», ha alertado.

Coincidiendo con el pleno del TC, Feijóo ha reunido este lunes a su Junta Directiva Nacional, donde han estado ausentes los presidentes de Andalucía, Comunidad de Madrid y Murcia por cuestiones de agenda. Ante los suyos ha advertido de que el país atraviesa una «pesadilla política» que acabará cuando haya elecciones «sean cuando sean» y el PP -lo tiene «claro»- las gane. Pide que sean «cuanto antes».

Feijóo se ha comprometido a defender los «pilares de la democracia» ante el Tribunal Constitucional, ante Europea y a llegar «donde haga falta para hacer cumplir la Constitución». «Yo no voy a hablar de golpes, pero sí voy a decirle al presidente del Gobierno que ha perdido todo el interés en cuidar la democracia española», ha argumentado Feijóo, quien cree que Sánchez es presidente «legítimamente», pero lo que hace no es «legítimo» porque «desarmar al Estado» no figura en su programa electoral.

Tras las críticas cerradas del Ejecutivo al recurso presentado por los populares ante el TC y la acusación velada de golpismo, Feijóo ha acusado al Gobierno de pretender coaccionarles.

«Si alguien se cree que compararnos con Tejero nos va a amedrentar se equivoca. Dirijo un partido que enfrentó desde el Gobierno el golpe de 1981», ha dicho. Pese a sus palabras, en el 23-F lideraba el Ejecutivo la UCD, mientras Alianza Popular, germen del actual PP, estaba en la oposición.

Feijóo ha arengado a los suyos en un «año crucial» en el que a su juicio el PP es el «enemigo a batir para muchos partidos y dirigentes». El PP dará comienzo a 2023 con actos en Zaragoza y Madrid para presentar a los candidatos autonómicos y municipales, respectivamente.

El PSOE acusa al PP de «desligitimar» a los tres poderes del Estado

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha acusado al PP de «deslegitimar» los tres poderes del Estado y ha dicho que como «demócrata» no quiere imaginar qué ocurriría si el Tribunal Constitucional frena la tramitación parlamentaria de reforma de elección de sus magistrados.

«El PSOE ha dado muestras de nuestro respeto a la separación de poderes, siempre hemos sido respetuosos con la Justicia. Pero no me ponga en un escenario que todavía no se ha planteado porque no me lo quiero llegar a imaginar», ha respondido preguntada sobre la postura de sus socios del Gobierno de coalición.

La portavoz del PSOE ha rechazado en varias ocasiones pronunciarse sobre qué haría su partido si el pleno del Tribunal Constitucional que se reúne este lunes acaba admitiendo a trámite las medidas cautelarísimas presentadas por el PP y frena la tramitación parlamentaria para reformar la elección de los magistrados de este alto tribunal, pendiente de aprobación definitiva en el Senado. «Como demócrata no quiero ni puedo imaginarme ese escenario, no lo contemplo», ha declarado.

La mayor parte del tiempo lo ha empleado en cargar contra el PP, al que ha acusado de haber «deslegitimado» al Gobierno de Pedro Sánchez y al Poder Judicial, «al llevar cuatro años bloqueando su renovación», y de estar ahora «pretendiendo deslegitimar al Congreso y al Senado».

«Es la deslegitimación de los tres poderes del Estado», ha subrayado Alegría, que ha pedido «responsabilidad y respeto» al PP tras culparlo también de «no respetar la soberanía popular» y de emprender con su recurso ante el Tribunal Constitucional una «estrategia gravísima que hace un daño absolutamente irreparable a la democracia de nuestro país».

Alegría espera que el Tribunal Constitucional «tome una decisión ajustada a derecho y fundamentada en los pilares de la democracia» y ha negado que el Gobierno llegue a plantear por real decreto la destitución de dos magistrados con el mandato caduco si el alto tribunal no los aparta de la toma de decisión sobre el recurso del PP.